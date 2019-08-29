2019-08-29T00:30:15+03:00
Спорт

Олег Кононов: «Я понимаю, как обыгрывать «Брагу»

Главный тренер «Спартака» перед решающим матчем в еврокубках уверен в себе
Георгий ШАКОВ
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Олег Кононов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОлег Кононов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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29 августа «Спартак» проведет решающий матч за право сыграть в основном турнире Лиги Европы. Неделей ранее «красно-белые» проиграли на выезде португальской «Браге» (0:1). Теперь нужно брать реванш.

За день до игры главный тренер москвичей Олег Кононов провёл пресс-конференцию.

- Мы провели первый матч в Португалии. Соперник тогда был лучше, но сейчас задача – поменять ситуацию. Мы понимаем значимость игры для клуба и страны.

- «Спартак» пропускает в шести матчах подряд. Является ли это проблемой для вас?

- Когда мы выигрываем, то не проблема, но завтра, конечно, мы должны сыграть в обороне и не дать шансов соперникам.

- Физически команда выглядела здорово в последнем матче против «Крыльев». Тяжело ли играть в таком графике?

- Сейчас четыре дня подготовки у нас есть. До выезда в Самару у нас было два дня. Присутствовала небольшая ротация. Хорошо сработал и тренерский штаб для восстановления игроков. Ребята выглядели очень хорошо функционально.

- Как команда настроена на матч?

- Команда понимает ответственность. Когда такая ситуация, то игроки готовы отдать все силы для победы. Нужно понимать, что мы строим новую команду из молодых и амбициозных игроков.

- Кто фаворит завтра?

- Фаворит – «Брага». Но завтра матч начнется со счета 0:0. Концовка должна быть за нами.

- У «Браги» несколько новых футболистов вышло в последнем матче. Насколько сложно готовиться в такой ситуации к играм?

- «Брага» - очень квалифицированная команда. Последний матч они играли не совсем основным составом. Их лидеры отдыхали. Мы же думаем, прежде всего, о своей игре, а не о «Браге».

- Отрабатываете ли пенальти? Готовитесь ли к дополнительному времени?

- Все варианты рассматриваем. Мелочей в футболе нет. Отрабатываем и пенальти.

- Что ждете от «Браги» завтра?

- У них есть свой собственный стиль, но они будут держать в голове счет первой игры. Самое важное для них – не пропустить во второй игре.

- Без Тила и Ларссона придется играть завтра. Понимаете ли вы, как обыгрывать «Брагу» без них.

- Я понимаю, должны понимать и игроки. Надеюсь на тех ребят, которые будут выходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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