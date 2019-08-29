Венеция-2019: Вся «Правда» о женщинах

«Правда» (La vérité) недавнего победителя Канн Хирокадзу Коре-эды - фильм одновременно и поэтический, и бытовой: после него всё, что ты наблюдаешь на обычной улице, тоже кажется происходящим в кино. Японец, славящийся своими скрупулёзными исследованиями «семейной темы», выступил убедительным сценаристом, правдоподобно выстроив отношения между персонажами абсолютно западного розлива: пожилой кинодивой (созданная для роли себя самой Катрин Денев), ее не столь удачливой дочери-сценаристки (Жюльетт Бинош) и ее мужа - совсем уж второстепенного актёра американских сериалов (ставший и вправду второстепенным актёром Итан Хоук).

Персонажам японских фильмов Коре-эды, скромным и забитым, даже если бы захотелось, не удалось бы вести себя так, как это делает протагонистка «Правды» в исполнении Денев - она презирает и ненавидит коллег, имеет очень своеобразные представления о «правде», использует людей как материал, да и собственные отношения с дочерью, которой в детстве не уделяла никакого внимания и времени, использует как материал для строительства своих ролей. А может быть, просто, не заботясь ни о чьем мнении, с бравадой предъявляет то, что представители других, более скромных наций, предпочли бы не выносить на поверхность. Фильм Коре-эды - одновременно и признание в любви западной цивилизации, культуре и кино, и выражение едва ли не полного ее неприятия, отторжения.

«Правда» - не единственный фильм, тонко исследующий материю взаимоотношений женщин разных поколений. Второй по значению конкурс, «Горизонты», открылся немецким фильмом «Пеликанья кровь» (Pelikanblut) Катрин Геббе (я показывал на ММКФ ее дебют «Торе танцует», чья премьера состоялась в каннском «Особом взгляде») , в котором тема дочек и матерей доведена до патологического экстрима. Вот настоящий фильм ужасов для тех, кто не смотрит фильмы ужасов: вы будете сидеть на краешке стула и мечтать о том, чтобы это напряжение поскорее закончилось. Особенно если вы родители - это ваш самый страшный кошмар.

Главная героиня в исполнении главной немецкой звезды Нины Хосс укрощает лошадей для полиции, но укротить собственную пятилетнюю приемную дочь Раю она не в состоянии. До полутора лет девочка жила с матерью, болгарской проституткой, и однажды просидела наедине с ее мертвым телом несколько дней, после чего чувства в ней атрофировались, и она сделалась больна душевной болезнью и невыносима для окружающих. Главная героиня как пеликаниха, отдающая птенцам свою кровь, делает все, что может, для этой Раи из ада - ужасного исковерканного существа, не знавшего детства. Даже пьёт вредные таблетки, провоцирующие отделение грудного молока, но под конец от безвыходности впадает в чёрную магию. Только она способна исцелить адское существо - так фильм, полный неподдельного психологического саспенса принимает «остросюжетный» вид, оборачивается сказкой и неизбежно теряет в убедительности. Все мы знаем, чем заканчиваются эти истории, но спровадить девочку обратно в детдом, ни героиня, ни режиссер не могут себе позволить - возможно, из женской солидарности с Раей, пожалеть которую у меня лично не получилось.

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