Картонная Бузова, умные часы и мишки из роз вошли в топ самых продаваемых товаров

Специалисты сервиса «Юла» проанализировали пользовательскую активность российских покупателей с июля 2018 по июль 2019 года и составили рейтинг самых популярных товаров за последний год.

При исследовании учитывалось количество поисковых запросов, добавлений в избранное, просмотров объявлений о продаже и, разумеется, число купленных вещей.

Возглавили список умные часы, причем самой популярной моделью стали вышедшие в сентябре прошлого года Apple Watch Series 4, о которых в свое время писал сайт kp.ru.

Второе и третье место разделили между собой фитнес-браслеты и беспроводные наушники Apple AirPods. На четвертой строчке перечня самых популярных товаров разместились электросамокаты, объявления о продаже которых пользователи «Юлы» добавляли в избранное даже чаще, чем со смартфонами iPhone XS/XR – пятое место рейтинга.

Топ-10 популярных товаров в 2018 – 2019 годах

Далее следуют и квадрокоптеры, кроссовки Balenciaga и мишки из искусственных роз, которые стали самым популярным подарком в День всех влюбленных в 2019 году: уже за полгода до 14 февраля количество объявлений об их продаже на «Юле» выросло в 36 раз.

В топ-20 также вошли держатели для телефонов РopSocket и лампы для селфи, акулы из ИКЕА и неоновые маски. Замкнули двадцатку самых популярных среди россиян товаров картонные копии Ольги Бузовой в полный рост.

Топ-20 популярных товаров в 2018 – 2019 годах

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