2019-08-29T10:33:44+03:00
Общество

Картонная Бузова, умные часы и мишки из роз вошли в топ самых продаваемых товаров

Сервис «Юла» составил рейтинг вещей, которые россияне активнее всего покупали в 2018 и 2019 годах [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Товаром, вызвавшим наибольший ажиотаж в этом году, стали умные часы Apple Watch Series 4Товаром, вызвавшим наибольший ажиотаж в этом году, стали умные часы Apple Watch Series 4Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специалисты сервиса «Юла» проанализировали пользовательскую активность российских покупателей с июля 2018 по июль 2019 года и составили рейтинг самых популярных товаров за последний год.

При исследовании учитывалось количество поисковых запросов, добавлений в избранное, просмотров объявлений о продаже и, разумеется, число купленных вещей.

Возглавили список умные часы, причем самой популярной моделью стали вышедшие в сентябре прошлого года Apple Watch Series 4, о которых в свое время писал сайт kp.ru.

Второе и третье место разделили между собой фитнес-браслеты и беспроводные наушники Apple AirPods. На четвертой строчке перечня самых популярных товаров разместились электросамокаты, объявления о продаже которых пользователи «Юлы» добавляли в избранное даже чаще, чем со смартфонами iPhone XS/XR – пятое место рейтинга.

Топ-10 популярных товаров в 2018 – 2019 годах

Топ-10 популярных товаров в 2018 – 2019 годах

Далее следуют и квадрокоптеры, кроссовки Balenciaga и мишки из искусственных роз, которые стали самым популярным подарком в День всех влюбленных в 2019 году: уже за полгода до 14 февраля количество объявлений об их продаже на «Юле» выросло в 36 раз.

В топ-20 также вошли держатели для телефонов РopSocket и лампы для селфи, акулы из ИКЕА и неоновые маски. Замкнули двадцатку самых популярных среди россиян товаров картонные копии Ольги Бузовой в полный рост.

Топ-20 популярных товаров в 2018 – 2019 годах

Топ-20 популярных товаров в 2018 – 2019 годах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие мужские умные часы 2019

Носимой электроники вокруг нас становится с каждым годом все больше. Кто-то из нас уже решился купить умные часы, а другие в раздумьях. «КП» рассказывает о лучших смарт-часах для мужчин, которые можно купить в 2019 году (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как помочь ребенку вспомнить правила дорожной безопасности
Тем родителям, чьи дети провели лето на даче, в деревне или у моря, в августе надо позаботиться не только о школьной форме и новых учебниках. Ребенку предстоит освежить в памяти правила безопасного поведения на дороге. Рассказываем, как помочь
Новости 24