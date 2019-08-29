2019-08-29T10:44:06+03:00
Спорт

Стал известен окончательный состав сборной России по баскетболу на чемпионат мира 2019

Турнир стартует 31 августа в Китае
Сергей КИРИЛЛОВ
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Главный тренер Сергей Базаревич назвал окончательный состав командыГлавный тренер Сергей Базаревич назвал окончательный состав командыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 31 августа, в Китае стартует Кубок мира по баскетболу. Главный тренер Сергей Базаревич после контрольного матча с Испанией, в котором наши победили с разницей в 19 очков (74:55) , назвал окончательный состав команды.

защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, 189 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток, 21 год, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар, 33 года, 194 см),

форварды Семен Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 205 см), Сергей КарасевХимки», Московская область, 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см),

центровые Евгений Валиев («Химки», 29 лет, 205 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см)

В итоговую заявку на турнир не попали разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин. Они возвращаются в Россию.

Расписание матчей сборной России на первом групповом этапе

Группа B

31.08. Россия – Нигерия

02.09. Южная Корея – Россия

04.09. Россия – Аргентина

Кстати, на днях в товарищеском матче с Аргентиной наша команда потерпела крупное поражение (64:85).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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