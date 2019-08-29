«Зенит» в первой корзине, «Локомотив» - в четвертой: как пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2019

В среду поздно вечером определились последние участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Раунд плей-офф преодолели «Аякс» (прошел АПОЭЛ), «Славия» («Клуж») и «Брюгге» (ЛАСК). 24 команды по рейтингу распределили по четырем корзинам.

От России в групповом этапе выступят два клуба — чемпион страны «Зенит» и серебряный призер - «Локомотив». «Краснодар», напомним, не смог пройти в раунде плей-офф «Олимпиакос» и переместился в Лигу Европы.

«Зенит», как чемпион шестого по силе чемпионата, автоматически попал в первую корзину, а это значит, что получит в соперники команды из второй, третьей и четвертой корзины. Таким образом в соперники питерцам точно не попадут «Ливерпуль» , «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Бавария». Но во второй, и даже в третьей, хватает топ-клубов. А вот «Локомотив», оказавшись в четвертой, гарантировано сыграет с европейскими грандами. В четверг вечером узнаем, кого ждать этой осенью в Москве.

СПРАВКА "КП"

КОРЗИНЫ ПРИ ЖЕРЕБЬЕВКЕ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛЧ-2019/20

Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия).

Корзина 2: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).

Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция)