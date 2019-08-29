Как остановить рост безработицы среди предпенсионеров, рассказали экономисты

Из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста официально трудоустроены только 4 млн: 1,8 млн мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2 млн женщин 1964–1968 годов рождения. Такие данные приводятся в письме ПФР в Минтруд, на которое ссылаются «Известия».

КП выяснила, где же остальные.

- Думаю, до 1,5 млн человек заняты в серой зоне, то есть трудятся неофициально, - сказал КП профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

Получается, около 4,5 млн человек предпенсионного возраста вообще не имеют собственных источников дохода. Это экстремально высокий уровень безработицы.

- Безработица среди лиц старшего возраста будет только увеличиваться, - сказал КП проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Сокращается до 100 тысяч рабочих мест в год в обрабатывающей промышленности, столько же в сельском хозяйстве. Остановить этот процесс можно ростом экономики, чтобы потребовалось много рабочих рук, в том числе и лиц пожилого возраста. А при существующем положении вещей прекратить рост безработицы в этой возрастной категории могли бы финансовые льготы работодателям. Например, уменьшение отчислений в социальные фонды за работников старшего возраста.

Такая динамика подтверждается и данными Минтруда. По итогам 2 квартала число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек со 113 тыс чел. в первом квартале.

- Могут быть две причины уменьшения числа работающих предпенсионеров, - продолжил Сафонов. - Первая: после пенсионной реформы люди всеми путями изыскивают возможности выйти на заслуженный отдых пораньше. Один из способов — оформление инвалидности. Либо ухода за инвалидами 1 группы. Далеко не все пожилые люди хотят продолжать работать. Например, мы проводили исследование, и выяснилось, что женщины после 50 лет на 45% снижают свою трудовую активность: работают неполный рабочий день или вовсе прекращают работать. Помогают детям, сидят с внуками. Вторая причина - пожилых работников при любом удобном случае сокращают. Формально их не увольняют, поскольку закон защищает права лиц предпенсионного возраста, а используется механизм «по соглашению сторон».

Число вышедших на пенсию досрочно по инвалидности невелико. Всего пенсионеров по инвалидности старше 30 лет насчитывается 1 млн человек, значит на лиц предпенсионного возраста приходится еще меньше.

КСТАТИ

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