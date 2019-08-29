Сергей Собянин: Директора учебных заведений предложили создать "стандарт московской старшей школы"

Директора учебных заведений предложили создать "стандарт московской старшей школы", запланирована модернизация учебных дворов, а также увеличение грантов для школ, нормативно—подушевого финансирования образовательных организаций. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 29 августа во время Московского международного форума "Город Образования" на ВДНХ. На педагогическом совете обсуждали тему "Цель каждой школы Москвы - стать школой мирового уровня".

- В этом году в детские сады и школы Москвы пойдет рекордное количество детей - 1,5 млн. Такого никогда не было, за всю историю Москвы, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города напомнил, что в прошлом году ставились задачи по внедрению "Московской электронной школы" во все школы столицы, обновить информационное оборудование, предоставить педагогам, создающим электронные уроки, надбавку к зарплате 10 000 рублей. И это все было сделано.

- Когда я в прошлом году сказал, что зарплата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 000 рублей, мне мало кто поверил. И вот в первом полугодии 2019 года средняя зарплата - 114 000 рублей, - отметил мэр города.

Результаты внедрения новых образовательных программ уже дает свои результаты. Школьники взяли 55% золотых медалей на Всероссийской Олимпиаде, стали поступать в лучшие ВУЗы Москвы.

В образование вливаются и федеральные ресурсы. А это означает, что качество образования будет повышаться. Нужно понимать, что это увеличит конкуренцию московским выпускникам. И уже недостаточно будет получать 220 баллов на ЕГЭ (количество таких школьников выросло до 40%).

Чтобы сделать еще шаг вперед нужна помощь города. Например, интегрировать "Московскую электронную школу", связать ее с университетами, колледжами.

Главной целью форума в нынешнем году — интеграция ресурсов города для создания единой образовательной средыФото: Алиса ТИТКО

Мэр города напомнил, что в московских школах появилось много профильных классов - инженерных, медицинских. Но такие пока не в каждой школе. Было бы хорошо, по словам Сергея Собянина, если бы это пришло в каждую школу.

Зашла речь и о создании "стандарта московской старшей школы". Его предложили создать директора школ.

- "Стандарт московской старшей школы" включил бы в себя новое технологичное и образовательное оборудование, реконструкцию старых корпусов, создание новых образовательных программ, развитие московской электронной школы, которая дает много возможностей, - рассказал Сергей Собянин.

Также мэр города говорил о возможности увеличения грантов для школ, нормативно—подушевого финансирования образовательных организаций (такое решение уже принято, средства заложены в бюджет). К тому же будет уделяться внимание модернизации школ в рамках программы "Мой район".

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О Московском международном форуме "Город Образования" на ВДНХ

Форум объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие образовательные технологии.

Главной целью форума в нынешнем году — интеграция ресурсов города для создания единой образовательной среды. Она же поможет создать условия для развития потенциала международной системы образования.