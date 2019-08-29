Шоу «Голос-8»: Шнур кайфует без феминисток, Сюткину нужна катапульта

«Голос. 60+», о котором мы недавно писали, в сентябре выйдет в эфир. Но он пролетит быстро, как холодное московское лето. А вслед за ним начнется «Голос-8», флагманская версия шоу.

Создатели проекта устроили сразу два сюрприза: вернули в наставники Полину Гагарину, пропавшую из «Голоса» на два года, и добавили свежую кровь - пестовать вокалистов призван «Король Оранжевое лето» Валерий Сюткин. В компанию к нему сыпанули перца - Сергея Шнурова, лучшего наставника, по версии телезрителей, в прошлом году. Ну и Константина Меладзе тоже пригласили.

- Надеюсь, высшее педагогическое образование мне поможет, - говорит Сюткин. - Постараюсь оправдать доверие. Это интересный эксперимент и возможность помочь талантливым ребятам. Что до конкуренции с коллегами-наставниками, я обороноспособный и готов отстаивать свое мнение. Не боюсь сложностей, надо просто хорошо делать свое дело, набирать команду и работать с ней.

В коллектив Сюткин вписался идеально. Без стильного оранжевого галстука, но с идеальным навыком речевого жонглирования (увы, не многие поющие артисты умеют разговаривать) и искусством рассказа баек.

- Понимаете, - объясняет Валерий очередной девушке, прорычавшей джаз. - Такое пение - прерогатива черного населения. Для них это органично, они были рождены для этого. Странно, что в Хабаровском крае вы исполняете такие песни. Мы ждали чуть другого.

- Помните, как в том фильме? - подключается Шнур. - Приходит молодой рабочий с пластинкой. Ставит. У него спрашивают: «Это что такое?» Отвечает: «Джаз». - «А кто поет?» - «Негры». - «Ну понятно. Как живут, так и поют».

- Дело в том, что нам нужна катапульта, безапелляционность, - отказывается переводить разговор в шутку Валерий. - У нас в стране это хорошо делает Лариса Долина. Она наступает Элле Фицджеральд на пятки. Но нам-то нужно лучше! А так не бывает...

- Если идете по «верхам», то должны гвоздануть нас голосом, как электротоком, - сочувственно констатирует Полина Гагарина. - Тогда мы расслышим.

«КП» подсмотрела за съемками вокального проекта из-за кулис. Фото: Максим ЛИ

Девушка разочарованно разворачивается и уходит.

- Вы мне вообще не даете говорить, - обижается Гагарина на соседей.

- Был такой момент, да, - соглашается Сюткин.

- А время такое, - перехватывает Шнур. - Эпоха феминисток. Они повсюду! И где, если не по телевизору, нам, мужикам, можно спокойно поговорить?

- Это точно, - парирует Сюткин. - Ведь у женщин нет такой проблемы, которую они бы не смогли создать.

Состав восьмого сезона пестрый: много иностранцев - из Голландии, Италии, Ирана, Болгарии и Украины. Пришел попытать счастья Ив Набиев - победитель шоу «Успех» на СТС, отряхнулся от пыли, чтобы снова зажечь, Руслан Алехно - триумфатор «Народного артиста-2004». За победу поборются артисты из всех уголков нашей страны: Воронеж, Казань, Нижневартовск, Саратов, Красноярск, Охотск (Хабаровский край)...

В эфир Первого канала восьмой сезон «Голоса» (производство компании «Красный квадрат») выйдет осенью.