«Единая Россия» повысит доступность лекарств

В «Единой России» подготовили пакет поправок, которые предлагается внести ко второму чтению законопроекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств. Цель поправок – повысить доступность лекарств. По словам первого заместителя секретаря генсовета партии, депутата Госдумы Ольги Баталиной, поправки определяют порядок доставки лекарств, устанавливают условия для розничной продажи препаратов оптовыми организациями, а также накладывают ограничения на торговлю спиртосодержащими препаратами.

Поправки, в частности, предусматривают, что при дистанционной продаже безрецептурных лекарств их доставка будет осуществляться обычным курьером.

«По итогам многочисленных обсуждений с экспертным сообществом в партии пришли к выводу, что транспортировкой купленных в интернете лекарств могут заниматься любые курьерские службы, - уточнила депутат Госдумы. - Что касается ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата, то ее предлагается возложить на аптечную организацию, осуществляющую онлайн-продажу».

Политик также отметила, что предлагаемые «Единой Россией» поправки допускают к розничной интернет-продаже лекарств компании-оптовики.

«В партии считают, что будет логичным предоставить оптовым компаниям, торгующим лекарствами, возможность заниматься и их розничной продажей через интернет. Разумеется, они должны соблюдать абсолютно все требования, которые в настоящее время предъявляются к розничным аптекам», – пояснила первый заместитель секретаря генсовета партии.

Еще одна поправка касается вопроса онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств.

«По вопросу удаленной торговли препаратами, содержащими этиловый спирт, позиция «Единой России» однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет. В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом», – подчеркнула Баталина.

ОБратим внимание, что в первой редакции закон предусматривает, что интернет-продажа лекарств будет осуществляться только в трех городах федерального значения. В «Единой России» считают, что ограничение зоны действия закона ставит в неравные условия жителей этих городов с населением других регионов. Поэтому в партии поддерживают идею, чтобы Москва, Санкт-Петербург и Севастополь стали пилотными регионами, а затем – например, через год – эту практику можно распространить на остальные регионы страны.