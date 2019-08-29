«Формула-1» докатилась до Вьетнама
Скоро, 29 сентября, в Сочи пройдет российский этап автогонок в классе машин «Формула-1». А сегодня международная федерация автоспорта опубликовала предварительный календарь на будущий год, где сроки «Гран-при России» остались практически теми же — 27 сентября. За неделю до российского этапа запланирована гонка в Сингапуре, а через две недели после него – в Японии. Сам же чемпионат мира стартует в Австралии 15 марта, а завершится как и в этом году в Абу-Даби 29 ноября.
Любопытно, что в следующем сезоне в чемпионате станет на один этап больше — в расписание включены 22 гонки, когда в этом году состоится 21 этап.
Главная новость - 5 апреля 2020 года впервые «Формулу 1» примет Ханой. Таким образом Вьетнам станет 34-й по счету страной, принимавшей королевские гонки.
Спустя 35 лет в календарь возвращается «Гран-при Нидерландов», который будет проходить вместо Гран-при Германии.
Окончательно календарь утвердят в октябре.
СПРАВКА "КП"
Предварительный календарь «Формулы-1» на 2020 год
15 марта – Гран-при Австралии
22 марта – Гран-при Бахрейна
5 апреля – Гран-при Вьетнама
19 апреля – Гран-при Китая
3 мая – Гран-при Нидерландов
10 мая – Гран-при Испании
24 мая – Гран-при Монако
7 июня – Гран-при Азербайджана
14 июня – Гран-при Канады
28 июня – Гран-при Франции
5 июля – Гран-при Австрии
19 июля – Гран-при Великобритании
2 августа – Гран-при Венгрии
30 августа – Гран-при Бельгии
6 сентября – Гран-при Италии
20 сентября – Гран-при Сингапура
27 сентября – Гран-при России
11 октября – Гран-при Японии
25 октября – Гран-при США
1 ноября – Гран-при Мехико
15 ноября – Гран-при Бразилии
29 ноября – Гран-при Абу-Даби
ИСТОЧНИК KP.RU