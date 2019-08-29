2019-08-29T15:51:27+03:00
Спорт

«Формула-1» докатилась до Вьетнама

Опубликован проект календаря королевских гонок на 2020
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Окончательно календарь утвердят в октябреОкончательно календарь утвердят в октябреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Скоро, 29 сентября, в Сочи пройдет российский этап автогонок в классе машин «Формула-1». А сегодня международная федерация автоспорта опубликовала предварительный календарь на будущий год, где сроки «Гран-при России» остались практически теми же — 27 сентября. За неделю до российского этапа запланирована гонка в Сингапуре, а через две недели после него – в Японии. Сам же чемпионат мира стартует в Австралии 15 марта, а завершится как и в этом году в Абу-Даби 29 ноября.

Любопытно, что в следующем сезоне в чемпионате станет на один этап больше — в расписание включены 22 гонки, когда в этом году состоится 21 этап.

Главная новость - 5 апреля 2020 года впервые «Формулу 1» примет Ханой. Таким образом Вьетнам станет 34-й по счету страной, принимавшей королевские гонки.

Спустя 35 лет в календарь возвращается «Гран-при Нидерландов», который будет проходить вместо Гран-при Германии.

Окончательно календарь утвердят в октябре.

СПРАВКА "КП"

Предварительный календарь «Формулы-1» на 2020 год

15 марта – Гран-при Австралии

22 марта – Гран-при Бахрейна

5 апреля – Гран-при Вьетнама

19 апреля – Гран-при Китая

3 мая – Гран-при Нидерландов

10 мая – Гран-при Испании

24 мая – Гран-при Монако

7 июня – Гран-при Азербайджана

14 июня – Гран-при Канады

28 июня – Гран-при Франции

5 июля – Гран-при Австрии

19 июля – Гран-при Великобритании

2 августа – Гран-при Венгрии

30 августа – Гран-при Бельгии

6 сентября – Гран-при Италии

20 сентября – Гран-при Сингапура

27 сентября – Гран-при России

11 октября – Гран-при Японии

25 октября – Гран-при США

1 ноября – Гран-при Мехико

15 ноября – Гран-при Бразилии

29 ноября – Гран-при Абу-Даби

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спартак - Брага 29 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Футбол, матч Спартак - Брага 29 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019: прямая онлайн-трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Футбол, матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Новости 24
Американская сирена сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
«Покажите это фото!»: В Раде появился первый темнокожий депутат
Глава ФАС заявил, что развитие конкуренции в России требует уничтожения госкорпораций
43 процента россиян смотрят телевизор каждый день
Россия выплатит 54 миллиона евро остатка взноса в Совет Европы
Эксперты не поддержали запрет на торговлю спиртосодержащими лекарствами онлайн
Путин сообщил Меркель о важности подготовки саммита в «Нормандском формате»
На Флориду надвигается ураган "Дориан"
Фрагменты приземлившегося на кукурузном поле А321 вывезут за границу
Космический туризм: «Роскосмос» признал схему полета реальной
В России сообщили о наработках для ответа на испытания ракет США
Врачи рассказали, когда ждать сезон ОРВИ
Спикером Рады избрали главу "Слуги народа" Дмитрия Разумкова
Зеленский предложил Верховной раде назначить министром обороны Загороднюка
Лукашенко предложил Болтону начать отношение с «нового листа»
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Освободившегося из тюрьмы главаря "банды полковников" ограбили в Подмосковье
Автобус насмерть сбил 82-летнего россиянина в Болгарии
В России придумали способ разгонять вертолет до 600 км/ч
В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента
Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука премьером Украины
Зеленский предложить оставить Авакова главой МВД Украины
Российские летчики впервые написали в небе текст
Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту в «Нормандском формате»