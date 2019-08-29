«Формула-1» докатилась до Вьетнама

Скоро, 29 сентября, в Сочи пройдет российский этап автогонок в классе машин «Формула-1». А сегодня международная федерация автоспорта опубликовала предварительный календарь на будущий год, где сроки «Гран-при России» остались практически теми же — 27 сентября. За неделю до российского этапа запланирована гонка в Сингапуре, а через две недели после него – в Японии. Сам же чемпионат мира стартует в Австралии 15 марта, а завершится как и в этом году в Абу-Даби 29 ноября.

Любопытно, что в следующем сезоне в чемпионате станет на один этап больше — в расписание включены 22 гонки, когда в этом году состоится 21 этап.

Главная новость - 5 апреля 2020 года впервые «Формулу 1» примет Ханой. Таким образом Вьетнам станет 34-й по счету страной, принимавшей королевские гонки.

Спустя 35 лет в календарь возвращается «Гран-при Нидерландов», который будет проходить вместо Гран-при Германии.

Окончательно календарь утвердят в октябре.

СПРАВКА "КП"

Предварительный календарь «Формулы-1» на 2020 год

15 марта – Гран-при Австралии

22 марта – Гран-при Бахрейна

5 апреля – Гран-при Вьетнама

19 апреля – Гран-при Китая

3 мая – Гран-при Нидерландов

10 мая – Гран-при Испании

24 мая – Гран-при Монако

7 июня – Гран-при Азербайджана

14 июня – Гран-при Канады

28 июня – Гран-при Франции

5 июля – Гран-при Австрии

19 июля – Гран-при Великобритании

2 августа – Гран-при Венгрии

30 августа – Гран-при Бельгии

6 сентября – Гран-при Италии

20 сентября – Гран-при Сингапура

27 сентября – Гран-при России

11 октября – Гран-при Японии

25 октября – Гран-при США

1 ноября – Гран-при Мехико

15 ноября – Гран-при Бразилии

29 ноября – Гран-при Абу-Даби