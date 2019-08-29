НАТО не может обучить на Украине "глупых, ленивых и жадных пьяниц"

Откровения в социальных сетях американского подполковника Роберта Трейси, бывшего начальника "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" полны разочарования. Когда-то офицер командовал себе первым батальоном 502-го пехотного полка в Теннеси, и горя не знал. Но весной его направили на Яворовский полигон Львовской области с задачей: обучить украинских солдат ведению сухопутных действий во взаимодействии с подразделениями НАТО. На днях полковник сдался и заявил в своем блоге, что не техника, а "украинские солдаты являются самым слабым звеном полигона", и что его инструкторам никак не удается подготовить их к войне.

- Самые простые задачи кажутся сложными для них. Неудивительно, если учесть, что большинство солдат происходят из неблагополучных семей, тогда как большая часть населения покинула страну для лучшей жизни за границей. Оставшиеся не хотят, и отказываются учить английский язык. Одни говорят только на украинском, другие только на русском, а некоторые вообще на румынском или венгерском. Они даже друг-друга не понимают. Моим инструкторам во время обучения нужен дополнительный взвод переводчиков. Все очень ленивые и жадные, воруют все подряд, чтобы потом перепродать. Порой просто саботируют действия моих инструкторов, часто не могут стоять на ногах. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых, но и это не помогло. Их командование не только знает об алкоголизме, но и не отстает в этом от солдат, - жалуется своим подписчикам Роберт Трейси.

По мнению американского полковника на переподготовку украинских солдат нужно потратить еще год. Но он не уверен, что это решит проблему.

- Украинские подразделения поражены откровенной коррупцией: за любое продвижение по службе надо давать взятку. Их офицеры берут взятки, не опасаясь дисциплинарных мер. И это нормальное поведение во всей украинской армии, - отмечает Трейси.

Даже если американцам удастся искоренить коррупцию в отдельном подразделении украинских войск на Яворовском полигоне, то пьянство - никогда.

Автор этих строчек стал последним курсантом Львовского военно-политического училища, который проходил на Яворовском полигоне "Курс молодого бойца". Там кандидаты на поступление в ЛВВПУ жили в палатках, сдавали экзамены, учились обращаться с оружием. По одной из традиций полигона, курсанты должны были закопать под под каждой палаткой бутылку водки. Тогда нам говорили, что это сюрприз для будущих абитуриентов ЛВВПУ. Но на самом деле водку выкапывали и выпивали местные офицеры, когда курсанты уезжали во Львов.

В 1991-ом году Украина отсоединилась от России, но традиции на Яворовском полигоне оказались крепче.