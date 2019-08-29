2019-08-29T16:30:27+03:00
Общество

Команда Душевного Bazar’a обучит тысячу волонтеров

Добровольцы не только изнутри узнают все особенности работы в третьем секторе, научатся навыкам коммуникации и командной работы, но и попадут в настоящую новогоднюю сказку
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Волонтеры - движущая сила и сердце благотворительного праздника Фото: пресс-служба Душевного Bazar’aВолонтеры - движущая сила и сердце благотворительного праздника Фото: пресс-служба Душевного Bazar’a
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До началаодного из самых масштабных предновогодних благотворительных событий России — Душевного Bazar’a – остается около четырех месяцев. Организаторы проекта D-Group.Social и участники – НКО и социальные предприятия, прошедшие конкурсный отбор, начинают активную подготовку к ярмарке и приглашают волонтеров в команду.

«Волонтёры сами решат, чем они хотят помочь во время Душевного Bazar’a. Возможно, они выберут для себя работу на мастер-классах или у Благотворительной ёлки, займутся коммуникациями на площадке или раздельным сбором мусора, будут помогать в районе фудкорта или непосредственно на ярмарке… Вариантов множество. Все зоны ответственности прописаны в анкете, которую мы предлагаем заполнить нашим будущим помощникам», — отметила координатор волонтёров Душевного Bazar’a Александра Аврорская.

Чтобы попасть в команду добровольцев достаточно заполнить анкету. Осенью пройдет обучение, где будущих волонтеров познакомят с третьим сектором, проектом Душевный Bazar и непосредственно с НКО и социальными предпринимателями, участвующими в событии этом году. Кроме того, им предстоит потренировать навыки коммуникации. Всего организаторы готовы обучить необходимым навыкам 1000 человек.

"Нам важно, чтобы каждый из волонтёров успел ощутить себя гостем, окунуться в атмосферу праздника", - говорят организаторы Фото: пресс-служба Душевного Bazar’a

"Нам важно, чтобы каждый из волонтёров успел ощутить себя гостем, окунуться в атмосферу праздника", - говорят организаторы Фото: пресс-служба Душевного Bazar’a

«Наши волонтёры – это движущая сила события. Но не нужно воспринимать их работу, как нечто не позволяющее поднять головы и оглянуться по сторонам. Нам важно, чтобы каждый из волонтёров побывал на ярмарке не только в качестве сотрудника, но и успел ощутить себя гостем, окунуться в атмосферу праздника и получить удовольствие от события. Кроме того, не будем забывать о том, что ежегодно часть активных помощников, зарекомендовавших себя на событии, приглашаются на работу в штат той или иной некоммерческой организации. И мы это считаем одним из самых важных эффектов от реализации нашего проекта», — рассказала исполнительный директор D-Group.Social, руководитель Душевного Bazar’a Инга Моисеева.

Как отмечают организаторы ярмарки, у волонтеров наиболее загруженными окажутся два дня: 21-22 декабря, когда идёт активная подготовка площадки в несколько тысяч квадратных метров и само событие с доброй сотней активностей в режиме нон-стоп.

Напомним, в этом году состоится десятый, юбилейный Душевный Bazar. Он пройдёт 22 декабря в Московском Гостином дворе, где объединит на одной площадке различные социальные проекты. Москвичам и гостям столицы расскажут, как можно помогать, в том числе без денег. Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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