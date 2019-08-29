Мартен Фуркад пригласил на старты своего имени российских биатлонистов и лыжников

Мартен Фуркад вместе с о своим экс-партнером по сборной Алексисом Бефом устроил фестиваль своего имени- Martin Fourcade Nordic Festival (Северный фестиваль Мартена Фупкада). Правда, пройдет он отнюдь не на севере, а во французском Анси с 31 августа по 1 сентября. На него приедут лучшие представители таких зимних видов спорта, как биатлон и лыжные гонки. Этот спортивный фестиваль Мартен проводит вместе с компанией ALYANSKI, которой и руководит Беф.

В первый день на лыжероллерах будут соревноваться знаменитые биатлонисты, которые откликнулись на приглашение звезды. Это Йоханнес Бе, Кентен Фийон Майе, Бенедикт Долль, Симон Дестье, Лукас Хофер, Антонен Гигонна, Доротея Вирер, Лиза Витоцци, Кайса Мякяряйнен, Франциска Пройс, Жюстин Бреза, Паулина Фиалкова, Моника Хойниш. От России там будут Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Кто будет рядом с Анси, заезжайте поболеть за своих! Кстати, лыжники тоже стартуют! Привет Глебу Ретивых!» — написал Малышко в соцсетях.

И действительно, во второй день побегут известные лыжники, во главе со старым товарищем Фуркада Петером Нортугом. В компанию звезд попал и наш Глеб Ретивых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- 10 лет у меня была возможность участвовать в самых красивых гонках и событиях, которые способствовали развитию моей дисциплины. В течение этих 10 лет я мечтал поделиться с французской публикой уникальными эмоциями, которые мне подарили эти настоящие шоу. Для меня было важно продвигать свой спорт. Я надеюсь, что всем фанатам лыж и широкой публике Анси и Франции будет интересно приехать и поделиться этим моментом с нами, - приглашал свои соревнования Фуркад.

Фестиваль Фуркада покажет «Матч ТВ». (31 августа трансляция в 15.25).