2019-08-29T17:19:47+03:00
Общество

"Ласточки" на МЦК начнут ходить чаще: интервал будет 4 минуты

Сейчас поезда приходят через 5 минут, а за пределами часа пик - с интервалом 10 минут
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Поезд "Ласточка".Поезд "Ласточка".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Московское центральное кольцо (МЦК) станет шустрее. Интервалы движения станут 4 минуты в часы пик. Для перехода на новый режим работы 30-31 августа и 1 сентября отменят часть поездов в утренние и вечерние часы.

- Временные изменения в расписании движения поездов связаны с подготовкой к переходу на 4-минутный интервал движения в часы пик и на 8-минутный интервал вне часа пик, - уточнили в пресс-службе Московского метрополитена.

Сейчас интервал между поездами "Ласточками" составляет 5 минут, а за пределами часа пик поезда приходят с интервалом 10 минут.

В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 1 сентября, после 7.30.

Конкретно

30 августа

- "Ласточки" частично будут отменены в вечернее время с 22.00 до 1.00,

- последний поезд со всеми остановками отправится со станции МЦК Андроновка в 22.00, следующие поезда до 23.40 будут проходить только часть маршрута,

- после 23.40 поезда на МЦК перестанут ходить,

31 августа

- первые поезда на МЦК начнут движение в 5.50,

- до 7.30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут).

- "Ласточки" частично будут отменены в вечернее время с 22.00 до 1.00,

- последний поезд со всеми остановками отправится со станции МЦК Андроновка в 22.00, следующие поезда до 23.40 будут проходить только часть маршрута,

- после 23.40 поезда на МЦК перестанут ходить.

1 сентября

- первые поезда на МЦК начнут движение в 5.44,

- до 7.30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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