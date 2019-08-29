В московском метро будут проводить регулярные встречи с пассажирами по тарифам МЦД

В конце нынешнего года в столице запустят первые Московские центральные диаметры - наземное метро, которое позволит выехать в Московскую область. На маршруты МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» уже установлены три тарифные зоны: Центральная (поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» составляет 38 рублей), Пригород (поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» будет стоить 45 рублей), Дальняя (23 рубля за каждую зону до границ МЦД + 45 рублей). Кроме этого, есть много нюансов по бесплатной пересадке на метро и действию тарифов. Кому-то тарификация может показаться сложной. Именно поэтому Московский метрополитен будет проводить регулярные открытые встречи с пассажирами.

- На встрече представители метрополитена расскажут будущим пассажирам о тарифной системе МЦД, билетах, которые будут действовать на новом наземном метро, а также ответят на все интересующие вопросы, - рассказали в Московском метрополитене.

Первая встреча пройдет в субботу, 31 августа, в здании Московского метрополитена. Посетить ее сможет любой желающий.

Как попасть на встречу о тарифах МЦД?

- пройти бесплатную регистрацию по ссылке. Регистрация будет доступна до 11.00 30 августа. Количество мест ограничено.

- посмотреть прямую трансляцию можно будет в официальных группах МЦД: ВКонтакте или Facebook.