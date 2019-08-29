2019-08-29T18:04:37+03:00
Телевизор

Хорошо в деревне летом: водка, секс, нет интернета

Комедия «Жуки» про приключения балованных москвичей в русской глубинке открывает телесезон
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Кадр со съемок телесериала "Жуки".Кадр со съемок телесериала "Жуки".Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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Три рафинированных московских айтишника придумали уникальное приложение для знакомств. Перед ними радужные перспективы: инвестор готов вложить в их идею 100 тысяч долларов, не за горами бешеные прибыли. И тут дядьки из военкомата несут повестки. «Косить» уже поздно, а вот альтернативную службу удалось выбить: парней отправляют в глухую саратовскую деревню Жуки, где даже интернета нет - что может быть хуже для айтишников?

На первый взгляд «Жуки» - заурядный ситком, сериальчик для разгона сезона, пока основная масса зрителей подтягивается к экранам после летних каникул. Но чем дальше развивается действие, тем больше замечаешь, что сериал устроен гораздо тоньше.

Первая серия "Жуков" выйдет в эфир 2 сентября. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Первая серия "Жуков" выйдет в эфир 2 сентября.Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Радует глаз галерея персонажей — один забавнее другого. И если главные герои вполне себе хрестоматийны (красавчик, толстый и ботан), то второстепенные приятно поражают разнообразием и детализацией характеров (мент-дурик, продавщица-давалка, бывший зек, деревенский дурачок, сумасшедший художник и бог знает кто еще).

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

В полной мере отдавая дань жанру треш-комедии, «Жуки» явственно сулят потаенные смыслы и игру в парадоксы. Перед нами, если хотите, дантевское сошествие в ад — вернее, комическое переосмысление древнего сюжета. В деревне после Москвы с ее кофейнями страшно, но интересно; там, в глуши, еще жива душа человеческая

По крайней мере, по двум сериям, которые показали прессе, можно сделать осторожный вывод, что авторы снимали «как для себя», а не заигрывали со зрителем, не кренились в простоту - что в свое время испортило, например, «Физрука».

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

И, похоже, сериал действительно снимали в настоящей деревне: все эти обшарпанные стены, дома и сарайки ни за что не создать в московском павильоне. За подлинной натурой тянутся и лица. Кроме молодежи (главную троицу играют Вячеслав Чепурченко («Измены»), Вадим Дубровин и Павел Комаров), в проекте заняты экстремальный Максим Лагашкин, дико смешной Владимир Епифанцев, а также Игорь Верник, Александр Робак, Виктор Бычков и Анатолий Журавлев.

ТНТ

«Жуки»

Со 2 сентября, понедельник-четверг, 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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