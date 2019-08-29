2019-08-29T19:06:42+03:00
Звезды

Агния Дитковските сверкнула глубоким декольте

Актриса спела дуэтом с Григорием Лепсом и удивила зрителей на "Новой волне"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Агния Дитковските.Актриса Агния Дитковските.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Агния Дитковските попробовала себя в новом амплуа. "На новой волне" в Сочи актриса спела дуэтом с Григорием Лепсом.

Поющая Агния Дитковските стала полной неожиданностью для зрителей. Дело в том, что изначально актриса не была заявлена в программе. Длинноногая красавица поднялась на сцену и вместе с Григорием Лепсом исполнила композицию "На орбите".

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Премьера
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Совместное выступление артистов до последнего скрывалось от ушлых папарацци. Агния в черном платье с разрезом поразила публику не только проникновенным исполнением, но и сверкнула глубоким декольте. Образ она дополнила нюдовым макияжем, а волосы оставила распущенными.

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Желаю всем того же
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После выступления зрители устроили ей овацию. 31-летняя дочь звезды "Гардемаринов" Татьяны Лютаевой, едва закончив выступление, сразу же отправилась в отель. Эффектная брюнетка призналась бежавшим за ней светским хроникерам, что очень волновалась перед выходом на сцену.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида бывшей жены Алексея Чадова. Сложно поверить, что так роскошно может выглядеть мама двоих детей. "Невероятная", "Это не передать словами, как красиво", "Ты обворожительна", "Вот что значит гены", - не унимаются интернет-активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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