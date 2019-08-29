63-летняя Лариса Долина демонстрирует осиную талию

В 90-е годы влюбившись в молодого басиста Илью Спицына, Лариса Долина похудела до неузнаваемости.

Просторные наряды сменила на мини, тяжелые ботинки на шпильки. Спицыну тоже пришлось многим пожертвовать ради любимой. Он ушёл из своей прежней семьи, когда его ребёнку не было и года.

Однако счастливая семейная жизнь расслабила певицу, Лариса Александровна снова начала набирать вес. А в прошлом году появились слухи, что певица разъехалась с мужем. Якобы Спицын формально остаётся её директором, но уже не живёт с Долиной.

Лариса Долина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, сейчас все идёт к примирению.

tanusha_alexeeva Лариса Долина на Новой волне

Все чаще в прессе стали появляться комментарии Ильи, что слухи о его разладе с женой на данный момент не соответствуют действительности. Лариса Александровна снова выглядит счастливой и снова поёт о любви.

- Мы доказательство, что в мире есть любовь! - спела на «Вечере премьер» «Новой волны» Лариса Долина.

Поклонники отметили, как здорово похудела 63-летняя звезда: у артистки снова появилась осиная талия, постройнели формы.

Напомним: Долина уже не первый год практикует кефирную диету. По словам певицы, разгрузочные дни на кефире помогают ей быстро сбросить лишние кило.

ФОТОРЕПОРТАЖ