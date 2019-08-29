Владимир Жириновский: Кремль выбирает из двух зол: бардак с мигрантами либо война

ИЗ-ЗА РЕНОВАЦИИ МИГРАНТОВ СТАЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ

-На встречах с избирателями Москвы я сейчас слышу много жалоб на мигрантов: и их численность растет, и преступления. Действительно, последнее время снова увеличилось количество мигрантов. После того, как началась программа реновации, и на стройках не хватает рабочих. Инженеров, архитекторов, юристов в Москве много, а вот разнорабочих не хватает. Поэтому, видимо, строительные фирмы стали увеличивать набор. В России их уже 10 миллионов, в Москве - минимум миллион. Никто же не считает, нужна же регистрация. Виноваты те московские фирмы, которые их привлекают. Если бы они не давали рабочие места, те бы сюда не приезжали. На такси и общественный транспорт еще с советских времен была нехватка водителей, тогда приглашали лимитчиков, русских из регионов, где была безработица. И они 10 лет работали в Москве, честно-спокойно, нормальным давали общежития и через 10 лет прописку. А теперь у нас анархия.

ЕСЛИ НЕ ПУСКАТЬ - ПОЙДУТ РЕВОЛЮЦИИ

-Дома у них вообще никакой работы нет. А здесь свои проблемы: вот они приезжают, иногда живут в подвалах и где угодно. Нормальных условий нет. Иногда их кидают. Они поработали месяц, а им не платят. Начинаются преступления...Их выдворяют тысячами. Руководство Таджикистана жаловалось мне, что многим таджикам уже закрыли въезд в Россию. Они совершили проступки и теперь не могут приехать. Но перекрыть полностью приезд трудовых мигрантов из Средней Азии наша центральная власть боится. Если их там всех оставить, то будет революция, появится "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Ред.), и все эти экстремисты подойдут к нашему Уралу, Сибири, и те начнут полыхать. Люди безработные, в основном молодые мужчины, без образования, а оружие там достать легко. Вот, где опасность.

Я не говорю, что я за них, я согласен со всеми жалобами на них, но я объясняю мотивацию власти. Кремль выбирает из двух зол. Иначе будет еще хуже. Нам тяжело, но все-таки они у нас что-то зарабатывают, отправляют деньги домой и там нет революций.

Вот Киргизия, она может сейчас загореться, а рядом Таджикистан. Все это заполыхает, и недобитые боевики из Сирии и Афганистана туда войдут. А наших ребят призовут в армию и пойдут опять гробы. Согласен, что гастарбайтерам сопутствуют нелегальные доходы, преступность, грязь, но война еще хуже. И Кремль выбирает: или этот бардак с мигрантами по всей стране, или война.

А ВИНОВАТЫ КОММУНИСТЫ

-Некоторые избиратели мне говорят, что при коммунистах все работали в своих республиках и не ехали в таких количествах в Москву. Ну, а кто эти республики сделал?! Коммунисты! Вы должны понять, что это длительный процесс. Они наклепали республик, а русским там жить плохо, и они двинули к нам. А теперь и местные сюда двинули. Для чего страну разделили? Там они жить не хотят – там невозможно. Так это все сделали Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев и Ельцин!