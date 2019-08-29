Генерала-любимчика Наполеона, найденного под Смоленском, похоронят рядом с императором

В Москве прошла пресс-конференция Российского военно-исторического общества, посвященная судьбе останков генерала наполеоновской армии Шарля Этьена Гюдена. Они были найдены во время совместной российско-французской археологической экспедиции «Смоленск-1812». На мероприятие из Франции в Россию приехал потомок генерала - Альберик Д'Орлеан.

Потомок генерала Шарля Этьена Гюдена Альберик Д’Орлеан. Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Война 1812 года – пример, когда кровавое противостояние спустя века превратилось в возможность для диалога. Российские и французские ученые объединились, чтобы более детально изучить события двухсотлетней давности.

- Несмотря на то, что я всегда остаюсь патриотом и гражданином Франции, сердце мое в России, - рассказал на мероприятии президент Русско-французского фонда развития исторических инициатив Пьер Малиновский. Это была именно его идея отправить поисковую экспедицию в Смоленск.

Президент Русско-французского фонда развития исторических инициатив Пьер Малиновский. Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Археологи исследовали место сражения при Валутиной горе, восстанавливали обстоятельства, при которых был смертельно ранен генерал Гюден. По словам участника экспедиции Александра Хохлова, абсолютно все указывает на то, что российско-французская команда ученых не ошиблась - в Смоленске нашли именно Гюдена. Если ДНК-экспертиза подтвердит, что останки действительно принадлежат генералу, встанет вопрос об их перезахоронении в парижском Доме Инвалидов (там, где похоронен Наполеон и его соратники).

На пресс-конференции потомок наполеоновского генерала Альберик Д'Орлеан признался, что вся история его семьи так или иначе связана с Россией: кто-то из его праотцов бежал к нам от Великой французской революции, спасая свою жизнь, кто-то воевал против русских в Крымскую, генерал Гюден – в Отечественную, а прадядя Д'Орлеана погиб в нацистском концлагере вместе со многими советскими военнопленными. Сам Д'Орлеан счастливо женат на нашей соотечественнице.

- Получается, теперь потомки генерала Гюдена – и французы, и русские. Мы все стали частью одной истории, - заключил он.

Если ДНК-экспертиза подтвердит, что останки действительно принадлежат генералу Гюдену, встанет вопрос об их перезахоронении в парижском Доме Инвалидов. Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Соратник Наполеона и его любимчик (как утверждали современники) генерал Шарль Этьен Гюден был смертельно ранен в ходе сражения при Валутиной Горе, под Смоленском. По приказу французского императора, сердце генерала, отличившегося в наполеоновских войнах, было перевезено на кладбище Пер-Лашез, однако его могила все это время считалась утраченной.

- Он был одним из достойнейших офицеров армии; он заслуживал похвалы за свои человеческие качества, а также храбрость и отвагу, - писал после его смерти Бонапарт.