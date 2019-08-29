2019-08-29T19:11:27+03:00
Общество

Москва вошла в топ-60 безопасных городов мира

Российская столица заняла 37 место в рейтинге
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Вид на Кремль, Кремлевскую набережную и Большой Каменный мост.Вид на Кремль, Кремлевскую набережную и Большой Каменный мост.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рейтинг самых безопасных городов мира составила британская организация The Economist Intelligence Unit. Анализировали 60 городов по 57 показателям. У Москвы – 37 место. По отдельным показателям у столицы такие результаты: 54 место – по цифровой безопасности, 30 место – по здравоохранению, 32 место – по безопасности инфраструктуры и 39 место – по личной безопасности.

- Токио, как и в прошлом году, занимает первое место в целом. Города Азиатско-Тихоокеанского региона составляют шесть из первой десятки, но географический регион не имеет статистической связи с результатами, - сообщили в The Economist Intelligence Unit.

Топ безопасных городов мира:

1. Токио.

2. Сингапур.

3. Осака.

4. Амстердам.

5. Сидней.

6. Торонто.

7. Вашингтон (округ Колумбии).

8. Сеул.

9. Копенгаген.

10. Мельбурн.

37. Москва.

59. Каракас.

60. Лагос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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