Москва вошла в топ-60 безопасных городов мира
Рейтинг самых безопасных городов мира составила британская организация The Economist Intelligence Unit. Анализировали 60 городов по 57 показателям. У Москвы – 37 место. По отдельным показателям у столицы такие результаты: 54 место – по цифровой безопасности, 30 место – по здравоохранению, 32 место – по безопасности инфраструктуры и 39 место – по личной безопасности.
- Токио, как и в прошлом году, занимает первое место в целом. Города Азиатско-Тихоокеанского региона составляют шесть из первой десятки, но географический регион не имеет статистической связи с результатами, - сообщили в The Economist Intelligence Unit.
Топ безопасных городов мира:
1. Токио.
2. Сингапур.
3. Осака.
4. Амстердам.
5. Сидней.
6. Торонто.
7. Вашингтон (округ Колумбии).
8. Сеул.
9. Копенгаген.
10. Мельбурн.
…
37. Москва.
…
59. Каракас.
60. Лагос.
ИСТОЧНИК KP.RU