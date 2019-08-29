Форум «Лидеры энергетики» собрал более двух тысяч специалистов электросетевого комплекса

Более двух тысяч энергетиков со всей страны собрались в Челябинске на Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». Самое масштабное мероприятие, которое когда-либо проводилось в отечественной энергетической отрасли, проходит с 29 по 31 августа. За время работы съезда сотрудники группы компаний «Россети» и других электросетевых организаций обсудят главные перспективы развития отрасли, связанные с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

Первый день энергетического форума показал, насколько востребован подобный формат работы: съезд стал не только площадкой для решения производственных задач, но и местом для профессиональных дискуссий и живого общения. Приветствуя участников форума, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский рассказал о главных задачах, которые ставит перед собой холдинг в ближайшие годы. Глава крупнейшей электросетевой компании России также представил отчет о переходе дочерних предприятий «Россетей» на единую бренд-архитектуру.

Представители Центра технического надзора «Россетей» рассказали об аудите на 38 РЭС Челябинской области, ставшем практическим этапом отраслевого конкурса «Лидеры энергетики». Профессиональный конкурс проводится компанией «Россети» совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Участие в нем принимают сотрудники дочерних компаний «Россетей» и других крупных электросетевых организаций. Главная цель конкурса — выявить талантливых руководителей технического блока, мотивированных на карьерный рост. Одним из наставников конкурса стал глава «Россетей» Павел Ливинский.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский рассказал о главных задачах, которые ставит перед собой холдинг в ближайшие годы. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"

Почти четыре часа продолжался диалог участников съезда с главным инженером «Россетей» Андреем Майоровым. В формате живого общения он рассказал о развитии системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса, а также ответил на вопросы об основных направлениях развития технической политики холдинга.

Второй день съезда будет не менее насыщенным: в программе форума запланированы семинары, которые проведут представители Сколковского института науки и технологий.

Но главным событием в этот день станет финальный этап конкурса «Лидеры энергетики». В нем примут участие 440 участников: разделившись на команды по 10 человек, они будут работать над заданиями по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. Кто в итоге станет победителем, определит профессиональное жюри. В него вошли приглашенные эксперты, в том числе, победители конкурса «Лидеры России», руководители Министерства энергетики РФ и группы «Россети». По результатам финала жюри выберет 100 энергетиков, у которых появится шанс занять руководящие должности в структуре группы компаний «Россети».