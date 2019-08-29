2019-08-29T19:56:45+03:00
Спорт

Осенью в Москву приедет Криштиану Роналду: "Ювентус" достался "Локомотиву" в Лиге Чемпионов

Стал известен состав группы вице-чемпионов России в главном евротурнире сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Московский "Локомотив" сыграет в Лиге Чемпионов вторую осень подряд.Московский "Локомотив" сыграет в Лиге Чемпионов вторую осень подряд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Монако в четверг, 22 августа, была официально проведена жербьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 годов. Своих соперников по осеннему этапу главного европейского футбольного турнира узнал вице-чемпион России прошлого сезона - московский "Локомотив". Столичные железнодорожники были отправлены изначально при жеребьевке в 4 корзину и по этой причине одними из последних узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне "Локомотив" играл в ЛЧ. Однако больших успехов не снискал. Москвичи вышли в групповой этап на правах чемпиона позапрошлого сезона, но вылетели по итогам группового этапа из еврокубков, даже не пробившись в весеннюю стадию Лиги Европы.

По результатам жеребьевки ЛЧ сезона 2019/2020 годов "Локомотив" сыграет против: "Ювентус", "Атлетико" и "Байер Леверкузен". А это значит - в Москву этой осенью стоит ждать приезд Роналду.

Первая игра "Локомотива", стартовый соперник на групповом этапе и в целом полное расписание встреч "Локо" в этой Лиге Чемпионов станет известно чуть позже.

СПРАВКА "КП"

Расписание туров Лиги Чемпионов сезона 2019/2020

1 тур 17/18 сентября

2 тур 1/2 октября

3 тур 22/23 октября

4 тур 5/6 ноября

5 тур 26/27 ноября

6 тур 10/11 декабря

Точное расписание матчей московского "Локомотива" станет известно чуть позже.

Подробности жеребьевки Лиги Чемпионов по футболу 2019/2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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