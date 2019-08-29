Питерский "Зенит" в Лиге Чемпионов сыграет против "Бенфики", "Лиона" и "Лейпцига"

В четверг, 29 августа, в Монако прошел большой футбольный вечер. Главным его событием стала жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 годов. Были официально определены все 32 команды, которые осенью поспорят за главный трофей Европы. Чемпионы России, питерский "Зенит", получили свою группу и трех соперников на грядущую осень.

Как чемпионы России питерский клуб попал в первую корзину группового этапа и его "соседями" были такие топ-клубы, как "Ливерпуль", "Челси", "Барселона". И в соцсетях питерцев даже шутили по этому поводу: "Мы - та команда, которую все хотят получить к себе в соперники по Лиге Чемпионов".

По результатам жеребьевки питерский "Зенит" в итоге сыграет в группе G против следующих команд: Бенфика (Португалия), Лион (Франция), РБ "Лейпциг" (Германия).

Первый соперник "Зенита" в Лиге Чемпионов, дата стартового матча и все расписание для питерцев в целом станут известны чуть позже.

СПРАВКА "КП"

Расписание туров Лиги Чемпионов сезона 2019/2020

1 тур 17/18 сентября

2 тур 1/2 октября

3 тур 22/23 октября

4 тур 5/6 ноября

5 тур 26/27 ноября

6 тур 10/11 декабря

Точное расписание матчей питерского "Зенита" станет известно чуть позже.

Подробности жеребьевки Лиги Чемпионов по футболу 2019/2020.