2019-08-29T19:54:56+03:00
Спорт

Питерский "Зенит" в Лиге Чемпионов сыграет против "Бенфики", "Лиона" и "Лейпцига"

Стал известен состав группы с участием чемпионов России в главном европейском футбольном турнире
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов."Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 29 августа, в Монако прошел большой футбольный вечер. Главным его событием стала жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 годов. Были официально определены все 32 команды, которые осенью поспорят за главный трофей Европы. Чемпионы России, питерский "Зенит", получили свою группу и трех соперников на грядущую осень.

Как чемпионы России питерский клуб попал в первую корзину группового этапа и его "соседями" были такие топ-клубы, как "Ливерпуль", "Челси", "Барселона". И в соцсетях питерцев даже шутили по этому поводу: "Мы - та команда, которую все хотят получить к себе в соперники по Лиге Чемпионов".

По результатам жеребьевки питерский "Зенит" в итоге сыграет в группе G против следующих команд: Бенфика (Португалия), Лион (Франция), РБ "Лейпциг" (Германия).

Первый соперник "Зенита" в Лиге Чемпионов, дата стартового матча и все расписание для питерцев в целом станут известны чуть позже.

СПРАВКА "КП"

Расписание туров Лиги Чемпионов сезона 2019/2020

1 тур 17/18 сентября

2 тур 1/2 октября

3 тур 22/23 октября

4 тур 5/6 ноября

5 тур 26/27 ноября

6 тур 10/11 декабря

Точное расписание матчей питерского "Зенита" станет известно чуть позже.

Подробности жеребьевки Лиги Чемпионов по футболу 2019/2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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