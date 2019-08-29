Какие улицы перекроют на День города в столице

Столица практически готова к празднованию Дня города. В этом году гулять будет 7 и 8 сентября. Москве исполнится 872 года. В связи с подготовкой праздничных мероприятий и празднованием Дня города запланированы временные перекрытия и ограничения движения.

- Просим водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут, - сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

КОНКРЕТНО

Что перекроют в Москве?

- с 22.00 5 сентября до 8.00 9 сентября будет перекрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, несколько соседних переулков, а также Моховая улица (от Тверской до Большой Никитской) и Театральный проезд;

- с 2 по 5 сентября – нет доступа к парковкам в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках, с 3 по 5 сентября — в Глинищевском переулке и Тверском проезде, 4 и 5 сентября — в Никитском и Газетном переулках;

- 7 сентября в Зеленограде перекроют улицу Николая Злобина (с 15.00 до 16.30) и Центральный проспект (с 16.00 до 17.00);

- 8 сентября в Ново-Переделкине нельзя будет проехать по участку улицы Скульптора Мухиной;

КСТАТИ

Вечером в столице будут фейерверки, поэтому также будут ограничения для передвижения транспорта:

- 7 сентября c 20.50 до 21.10 закроют площадь Васильевского Спуска, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных. А также участки улицы Федосьино (Ново-Переделкино), улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (Северное Бутово), Озерной аллеи (Зеленоград), улиц Центральной и Физической (Троицк), Проектируемого проезда № 5562 (Московский).

- 7 сентября с 12.00 до 21.00 будет перекрыт участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк».

КСТАТИ

Все про День города в Москве: программа и площадки

В 2019 году москвичи будут отмечать 872-летие столицы. Дата проведения запланирована на 7 и 8 сентября. Все основные торжества пройдут в первую субботу осени, 7-го числа. Однако одним днем все не ограничится, и в воскресенье народные гулянья продолжатся (подробности)