2019-08-30T01:27:08+03:00
Общество

МАКСимальный отрыв от земли

Что надо знать посетителям МАКСа?
Виктор БАРАНЕЦ
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Всех любителей неба в ближайшие 3 дня в подмосковном Жуковском ждет Международный авиакосмический салон МАКС-2019.Всех любителей неба в ближайшие 3 дня в подмосковном Жуковском ждет Международный авиакосмический салон МАКС-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всех любителей неба в ближайшие 3 дня в подмосковном Жуковском ждет Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Это захватывающее зрелище на земле и в воздухе, которое происходит лишь раз в два года. Разве можно такое пропустить?!

Самое интересное для обычных посетителей выставки будет происходить на МАКСе с 30 августа по 1 сентября (в дни массового посещения). В эти дни с 11 утра и до 18 часов вечера будут проходить полеты военной и гражданской авиатехники.

МАКС - самое яркое летное шоу не только в России. Но и в мире таких - по пальцам пересчитать. Так что приехать сюда непременно стоит. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

МАКС - самое яркое летное шоу не только в России. Но и в мире таких - по пальцам пересчитать. Так что приехать сюда непременно стоит. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вы увидите рекордное количество пилотажных групп - 8. Cвои зрелищные программы полетов подготовили авиагруппы высшего пилотажа из России - «Русские витязи», «Соколы России», «Стрижи», «Колибри», «Русь» и «Первый полет», а также гости из стран Балтии - ANBO и Baltic Bees Jet Team.

В небе над Жуковским можно будет увидеть и звезд МАКСа - новейший российский истребитель 5-го поколения Су-57, уникальный вертолет Ка-62, только что ставший на крыло отечественный пассажирский лайнер МС-21 и много других новинок.

Где и что посмотреть на выставке.

Где и что посмотреть на выставке.

А на наземных разделах выставки посетителям и их детям разрешат поработать на тренажерах, посидеть в кабинах самолетов и вертолетов, совершить виртуальные полеты, взять автографы у знаменитых летчиков-истытателей.

Тут же будут и самолеты времен Великой Отечественной войны. Причем некоторые из них поднимутся в воздух.

Ну а если кто-то проголодается, то на выставке достаточно ресторанов, кафе, закусочных (кстати, еду из дома разрешается приносить с собой, но только не в стеклянной таре).

Если вы еще не успели купить билеты, то надо обратиться по телефону к официальному билетному оператору МАКС-2019: +7(495) 258-00-00. Детям до 14 лет билеты не требуются (но их обязаны сопровождать взрослые). Цена входного билета при одноразовом посещении - 1100 руб. Есть и льготные билеты (500 руб.) для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, инвалидов I и II группы, Героев Советского Союза и Героев России, многодетных семей.

КАК ДОЕХАТЬ ДО МАКСА?

НА АВТОМОБИЛЕ:

- по Новорязанскому шоссе: через проходные № 1 и № 2;

- по Егорьевскому шоссе: через проходную ОАО «ИЛ».

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ:

- от Казанского вокзала до платформы Отдых;

- от Казанского вокзала до платформы 42-й километр;

- от платформы Отдых до МАКСа курсируют бесплатные автобусы.

С 30 августа до 1 сентября от платформы 42-й километр будут курсировать бесплатные автобусы «МАКС-2019».

С Казанского вокзала до платформы Отдых можно добраться на скорых пригородных поездах «Экспресс РЭКС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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