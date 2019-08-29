2019-08-29T20:13:05+03:00
Национальный вопрос в России

В Госдуму внесён законопроект о порядке учета представителей коренных малочисленных народов

Документ подготовлен Федеральным агентством по делам национальностей по поручению Президента Российской Федерации
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Законопроект предусматривает введение механизма, основанного на добровольном и инициативном подтверждении гражданином своей принадлежности к коренному малочисленному народу.Законопроект предусматривает введение механизма, основанного на добровольном и инициативном подтверждении гражданином своей принадлежности к коренному малочисленному народу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня в Государственную Думу поступил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральной закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».

Законопроект подготовлен Федеральным агентством по делам национальностей по поручению Президента Российской Федерации.

«Законопроект чрезвычайно актуален, о его необходимости ни раз говорили не только мы, но и общественные организации, работающие в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов России. Он является результатом длительной и достаточно сложной работы нашего агентства», – отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Законопроект предусматривает введение механизма, основанного на добровольном и инициативном подтверждении гражданином своей принадлежности к коренному малочисленному народу. Для этих целей предполагается использовать документы, содержащие сведения о национальности заявителя либо его родственников, в совокупности со сведениями, получаемыми от органов государственной власти, органов местного самоуправления и общин коренных малочисленных народов и подтверждающими наличие у данного гражданина других признаков, предусмотренных законом.

Представить сведения о себе будет вправе любой гражданин из числа коренных малочисленных народов вне зависимости от фактического проживания в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов и ведения им традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности. Учёт граждан будет оказываться безвозмездно.

«Формирование списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и его последующее использование заинтересованными органами власти и внебюджетными фондами позволит обеспечить однократное представление гражданином документов, необходимых для реализации его социальных и экономических прав, в том числе на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального общественного самоуправления с учётом национальных традиций», - пояснил Игорь Баринов.

Заинтересованные органы власти и внебюджетные фонды будут не вправе требовать у гражданина иного подтверждения его принадлежности к коренному малочисленному народу.

Полномочия по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предлагается закрепить за ФАДН России. В развитие законопроекта Правительством Российской Федерации будет утвержден порядок ведения указанного списка лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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