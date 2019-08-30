Мой бедный, бедный муж...

Говорят, в браке женщина теряет голову, мужчина - деньги. У Лены и Захара все было наоборот. Деньги и голову теряла исключительно она, а он был художником-фрилансером.

Звезд с неба не хватает, зато умело пол моет

Их семья была из тех, кого называют интеллигенцией. Они не пропускали ни одной современной выставки, много читали и общались с профессорами. Но жили, мягко говоря, скромно. Деньги в семье если и появлялись, то тут же тратились на еду и «коммуналку», но Лену это совершенно не беспокоило. Напротив, ее глаза неизменно светились счастьем, а в Захаре она души не чаяла. Она бы ни за что не променяла мужа ни на кого другого: вместе они смеялись, по вечерам читали книги вслух и мечтали, как будут жить у моря, когда одна из его картин удачно продастся на аукционе...

Знакомые недвусмысленно намекали Лене, что ее художнику уже 43, а он до сих пор не нашел свою нишу и, скорее всего, уже не станет Сальвадором Дали или Ван Гогом. На что та с улыбкой отвечала, что все знаменитости были немного не в себе, а у нее совершенно нормальный, хороший муж. Да, звезд с неба не хватает и не выдает шедевр за шедевром, зато не изменяет, умело моет пол и делает массаж ног. А этого, мол, для женского счастья вполне достаточно.

Захар тоже не особо реагировал на критику, бравируя тем, что хоть и не зарабатывает миллионов, зато может позволить себе все, что захочет. Просто он хочет немного, в этом и секрет.

Это не бедность, это минимализм!

Особенно ему доставалось от Лениной мамы - врача-кардиолога. По ее авторитетному мнению, мужчина должен был содержать семью, а не яблоки свои дурацкие рисовать. Она откровенно называла зятя бедным и бесперспективным и все больше сомневалась в адекватности своей дочери, а ведь ее «не роняли в детстве и вообще нормально воспитывали».

- Какой же я бедный? - изобретательно возмущался Захар. - Я на свои налоги целое правительство содержу! А то, что у нас телевизора во всю стену нет, так это не бедность, это минимализм.

Лена от таких разговоров заливалась звонким смехом счастливой беззаботной женщины, а мама безнадежно махала рукой и шла смотреть сериал. Супруга Захара была уверена, что богатство - это вовсе не количество денег на банковском счете, а глубина души и широкой кругозор.

И пока подруги разъезжали по заграничным курортам, Лена в лучшем случае могла позволить себе недельку в Геленджике или подмосковном санатории. Она была красивой женщиной, хорошим стоматологом и когда-то разорвала помолвку с сыном владельца сети дорогих клиник. А теперь пятый год носила одно и то же пальто и знала все рецепты маринованных огурцов. Подруги часто подшучивали, не надоело ли Лене замечать, что соль подорожала. Но та не обижалась.

Хотелось не быть как все...

Лена выросла в достатке и прекрасно знала цену искренней любви, которую никто из ее знакомых так и не нашел. Подруги повыходили замуж за людей «своего круга», чтобы провести старость в Портофино и оставить внукам столовое серебро. Но жили они, по ее мнению, как-то механически, по привычке. Ей же с детства хотелось чувствовать вкус жизни, быть не как все.

- Я всегда хотела сделать какого-нибудь бедного парня счастливым, - шутила она. - Вместо того чтобы делать несчастным богатого. И я никогда не мечтала сесть на шею мужу, не мечтала жить без проблем. Я мечтала о счастье, хотела найти своего человека. А когда встретила Захара, сразу поняла, что мне будет с ним интересно.

Они познакомились на приеме в стоматологической клинике. Захар лечил кариес и попутно веселил персонал смешными историями, а когда процедуры закончились, подарил Лене собственноручно нарисованный зуб, чтобы повесила в кабинете. Через неделю Лена нашла его телефон в карточке и дрожащим голосом спросила, не мог бы он написать еще пару картин для клиники, уж очень его манера понравилась главврачу. Захар пригласил ее в кафе, чтобы обсудить детали, так и начались их отношения.

Денег на свадьбу и кольца у него не было

Через год Захар перебрался в ее трешку в центре, сделав одну из комнат своей мастерской. Родители Лены до последнего надеялись, что она одумается и бросит этого непризнанного гения, но Лена по-настоящему влюбилась и согласилась выйти замуж. Денег на свадьбу у Захара не было, да что там говорить - даже кольца покупала сама невеста. Расписались тихо, пышного торжества не устраивали.

- Ленка моя - настоящий подарок судьбы, - говорит Захар. - Без нее я, наверное, уже давно бы потерял веру в себя. Ведь иногда картины не покупают месяцами. А она молодец, поддерживает, подбадривает. Говорит, это важно - заниматься тем, что любишь, даже если твое дело не приносит больших доходов. Ведь деньги - это не проблема, проблема - это когда нет любви!

Они женаты уже 5 лет и пока не устали ни от быта, ни друг от друга. На их деревянную свадьбу Лена со слезами счастья на глазах читала вслух свои любимые стихи Риммы Казаковой «Люби меня уверенно, чини разбой - схвачена, уведена, украдена тобой!»

А может, и правда без денег прожить легче, чем без семейного счастья?