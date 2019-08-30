Торт вверх тормашками

Нам понадобятся крупные спелые абрикосы (6 штук). В оригинальном рецепте фигурируют только абрикосы, но можно добавить и сливы - лучше, если все они будут одинакового размера. При этом мы исходим из того, что сковорода или форма для выпечки у нас будет в диаметре сантиметров 22 - 25.

Сначала сделаем то, что будет вызывающе красиво блестеть на нашем готовом торте.

Соединяем в сотейнике и готовим на несильном огне четверть стакана сахара, столько же меда, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки воды, столовую ложка уксуса. В рецепте было написано, что это должен быть уксус из яблочного сидра, так вот не я поленился, сходил в магазин и купил именно его, хотя дома полно разных других уксусов. Но вам этот подвиг совершать необязательно, обычный яблочный уксус вполне подойдет.

Эту смесь нужно довести до состояния, когда она будет напоминать кленовый сироп или жидкий мед, а потом вылить на дно сковороды (формы).

Абрикосы разделяем пополам, косточки удаляем, а половинки выкладываем в сироп открытыми частями вниз.

Готовое слоеное тесто раскатываем так, чтобы получился блин размером чуть больше сковороды, и накрываем ее поверх фруктов. А вот это «чуть больше» аккуратно заправляем внутрь - это у нас будут бортики.

Духовка уже разогрета до 220 градусов, ставим сковороду туда на 15 - 20 минут. Понижаем температуру до 180, выжидаем еще минут 10 и начинаем проверять торт на предмет готовности.

Готов? Вынимаем сковороду из духовки, даем немного остыть, накрываем большой красивой тарелкой и уверенным движением переворачиваем. Если все сделали правильно, торт оказывается не на полу, а на тарелке. На нас смотрят прекрасные абрикосы, покрытые слоем блестящей глазури - той самой, которую мы вначале вылили на самое дно, но вот теперь пришел ее черед быть сверху.

Тут важно не пустить слезу умиления, а сделать еще одну важную операцию: туда, где раньше были косточки, положить по миндальному орешку.

Вот теперь - точно все. Ну разве что селфи с этим тортиком сделать - уж больно красив.