Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой

Лучшие актеры современности:

1. Брэд Питт.

2. Джонни Депп.

3. Леонардо ДиКаприо.

4. Ты, когда приходишь на работу и делаешь вид, что рад всех видеть.

* * *

- Давайте просто посидим, чаю попьем.

- Да… Маньяк вы так себе...

* * *

- В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось иметь своих рабов.

- Да. Теперь это называется «менеджер среднего звена».

* * *

В брачный сезон киты так активны...

Достается даже теплоходам!

* * *

- Мама, что делать? Муж мне ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца нет! Ребенка почти не вижу, что делать с мужем?

- Не спугни!

* * *

У моей жены в ванной висят шесть полотенец: для лица, для рук, для волос, для тела, для ног и для чего-то еще шестое...

Забыл!

А, вспомнил, для меня...

* * *

Знаете ли вы, что…

Только для 1% населения ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как ухаживать за вещью: как гладить, как стирать. Оставшиеся 99% определяют по нему, где перед, а где - зад.

* * *

Плюсы и минусы от общения со мной:

+ Со мной всегда можно выпить, покурить.

- За ваш счет.

* * *

Проснувшись утром, я подумал: «А почему бы мне не пойти на работу?»

И не пошел…

* * *

«В Госдуме предложили запретить россиянам (новость дополняется)».