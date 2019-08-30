Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой
Лучшие актеры современности:
1. Брэд Питт.
2. Джонни Депп.
3. Леонардо ДиКаприо.
4. Ты, когда приходишь на работу и делаешь вид, что рад всех видеть.
* * *
- Давайте просто посидим, чаю попьем.
- Да… Маньяк вы так себе...
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- В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось иметь своих рабов.
- Да. Теперь это называется «менеджер среднего звена».
* * *
В брачный сезон киты так активны...
Достается даже теплоходам!
* * *
- Мама, что делать? Муж мне ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца нет! Ребенка почти не вижу, что делать с мужем?
- Не спугни!
* * *
У моей жены в ванной висят шесть полотенец: для лица, для рук, для волос, для тела, для ног и для чего-то еще шестое...
Забыл!
А, вспомнил, для меня...
* * *
Знаете ли вы, что…
Только для 1% населения ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как ухаживать за вещью: как гладить, как стирать. Оставшиеся 99% определяют по нему, где перед, а где - зад.
* * *
Плюсы и минусы от общения со мной:
+ Со мной всегда можно выпить, покурить.
- За ваш счет.
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Проснувшись утром, я подумал: «А почему бы мне не пойти на работу?»
И не пошел…
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«В Госдуме предложили запретить россиянам (новость дополняется)».
ИСТОЧНИК KP.RU