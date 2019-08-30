Зверства татаро-монголов в Ярославле: русских рубили семьями — бабушек, матерей и внуков

Ученые из Института археологии РАН и МФТИ доказали близкое генетическое родство жертв татаро-монгольского нашествия 1238 года, погребенных в одном из массовых захоронений.

- Мы воссоздали не только общую картину гибели города, но и увидели трагедию отдельной семьи, - рассказывает в пресс-релизе руководитель раскопок в Ярославле, заместитель директора Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) Ася Энговатова. - Благодаря генетическим анализам мы смогли установить: в одном из захоронений находились останки трех поколений одной семьи - бабушка, ее дочь и внук. Еще один представитель этой же семьи - родственник по женской линии - был погребен в соседнем коллективном захоронении.

Схема захоронений жертв татаро-монгольского нашествия и раскопок в Ярославле.

Археологи поясняют: «Одно из массовых захоронений, получившее номер 76, находилось в самом центре Ярославского детинца — укрепленного двора. Тела находились в неглубокой яме во дворе богатого деревянного дома, который сгорел во время штурма города.

Погребение привлекло к себе особое внимание потому, что яма для него была выкопана специально, в то время как другие массовые захоронения представляли собой подклеты жилых домов и сгоревшие хозяйственные постройки.

Похороненные в яме мужчины, женщины и дети — всего 15 человек - находились в различных позах, часть тел сильно разложилась к моменту погребения. Все это указывало на то, что могила была санитарной — тела просто закопали.

Погребенные имели признаки насильственной смерти: на костях были обнаружены травмы, нанесенные колющими и рубящими предметами, без признаков заживления. Некоторые кости обгорели.

Среди останков были найдены личинки мух — именно они и свидетельствовали о сильном разложении тел. Энтомологи установили видовую принадлежность мух, выяснили, при какой среднесуточной температуре их личинки достигают того или иного периода развития и вычислили точное время погребения — конец мая или начало июня".

Многих убили ударами по голове - археологи обнаружили характерные следы на черепах.

- Людей убили, - поясняет Ася Энговатова. - Они долго лежали в снегу. В апреле-мае на останках начали размножаться мухи. Тела похоронили в конце мая — начале июня тела, закопали в яме рядом с усадьбой, где, вероятно, и жили жертвы резни.

Комплексное молекулярно-генетическое исследование останков провели специалисты МФТИ из Лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики, ведомые Харисом Мустафиным и Ириной Альборовой.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Город утонул в крови

Ася Энговатова: «Нашествие Батыя было величайшей трагедией для всей страны, несопоставимой с другими событиями по жестокости и разрушению — не случайно оно оказалось одним из немногих событий, получивших отражение в русском фольклоре. И теперь, зная, что происходило в этих городах, мы понимаем, что летописные метафоры «город утонул в крови» почти соответствовали действительности. Авторы некоторых публикациий последних 10-15 лет выказывали точку зрения, что вхождение в Орду было почти мирным, почти добровольным и не было никаких особых зверств. Но сейчас очевидно, что это не так».

Примерно так выглядел хан Батый - внук Чингисхана.

Татаро-монголы разорили Ярославль во время похода на земли Владимиро-Суздальского княжества. К тому времени - в первой трети XIII века - войска Батыя (Бату-хана) завоевали Китай, Среднюю Азию, Кавказ, Волжскую Булгарию и ту часть Русской равнины, на которой располагался Ярославль. Реальные масштабы трагедии древнего города открылись совсем недавно - в 2005 году, когда начались охранные раскопки перед восстановлением Успенского собора, построенного в начале XIII века и взорванного в 1937 году. Менее чем за пять лет в Ярославле, о разгроме которого ничего не говорилось в летописях, было найдено самое большое число могил — 9 массовых погребений и более 300 захоронений людей, умерших насильственной смертью. Предыдущие исследования позволили восстановить детальную картину гибели города и доказали, что эти люди погибли в результате разорения города войсками Батыя в феврале 1238 года.