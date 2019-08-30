2019-08-30T17:39:03+03:00
Общество

Семь операций за два года: Питбуль откусил девушке нос, но она попросила не усыплять животное

Пес напал на девушку, когда она попыталась его погладить
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Габриэль до и после нападения собакиГабриэль до и после нападения собакиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Габриэль Майерс потеряла работу, красоту и нос после вечеринки 11 июня 2017 года. В тот день друзья пригласили девушку в гости. Приятель Габриэль спешил похвастаться своим новым питомцем, питбулем по кличке Клайд.

Пес вел себя дружелюбно, поэтому хозяин даже не думал запирать собаку в отдельную комнату или надевать намордник. Вечеринка продолжилась ночью. Габриэль вышла на улицу, чтобы подышать в тишине. К ней подбежал Клайд и стал запрыгивать на руки. Девушка решила, что собака хочет поиграть и наклонилась с питбулю. Пес внезапно укусил Габриэль за лицо.

Она пережила уже семь операций Фото: Twitter.com

Она пережила уже семь операцийФото: Twitter.com

Когда друзья выбежали на крики, то увидели, что собака оторвала девушке нос и зубы. Она успела попросить их найти нос, чтобы медики смогли его пришить. С тех пор она пережила семь операций, все для того, чтобы вновь дышать нормально.

Несмотря на случившееся Габриэль по-прежнему любит собак Фото: Twitter.com

Несмотря на случившееся Габриэль по-прежнему любит собакФото: Twitter.com

Однако, к отражению в зеркале Габриэль за два года привыкнуть не смогла. Она не знает, сколько операций ей еще предстоит. Деньги на дорогостоящее лечение она собирает с помощью благотворительности, ей помогает финансово парень, который не бросил девушку несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем.

- У меня должно быть несколько операций, и я просто не знаю, как все будет оплачено, - рассказала на своей странице в Твиттер 29-летняя девушка. - Глядя в зеркало я впадаю в депрессию. Я просто хочу стать вновь уверенной в себе.

Габриэль не боится подходить близко к собаке Фото: Twitter.com

Габриэль не боится подходить близко к собакеФото: Twitter.com

История девушки вызвала немало откликов в соцсети. Габриэль стали писать люди, которые также стали жертвами нападения агрессивных собак.

Питбуля Клайда девушка попросила не усыплять. Она даже после случившегося приходит к другу и общается с собакой.

Девушка попросила не усыплять собаку Фото: Twitter.com

Девушка попросила не усыплять собакуФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
Предпринимателей могут освободить от штрафов за первые проступки
В российских школах предлагают учить стрельбе из оружия
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с Плесецка
Болгарию охватили лесные пожары
"Пора главе Грузии очнуться": Пушков ответил на выдвинутые России условия
Экс-главу нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Из обменного пункта в Москве украли 140 млн рублей
Гуру экстремального выживания Беар Гриллз едва не умер от укуса пчелы
Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Абэ
В МИД России надеются на «адекватность» депутатов нового состава украинской Рады
Пожар на складе пластика в Подольске локализован
По данным Росстат реальные пенсии в июле увеличились на 1,4 процента
Зеленский предложил сократить депутатский состав Рады на 150 мест
Стали известны первые победители престижного баскетбольного турнира 3х3 Samara Open
США ввели новые санкции по КНДР
Гидрометцентр рассказал, когда начнется бабье лето
Москва пригласит Зеленского на празднование 75-летия победы в ВОВ
Американский сенатор хочет вызвать Обаму на допрос в суд по «российскому делу»
Глава Якутии на свои средства реконструировал мельницу-топчанку в селе Черкех
Сотрудники офиса компании Toyota в Японии эвакуированы из-за пожара
Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США
Глава Минвостокразвития рассказал, для чего берут «Дальневосточный гектар»
Сирия вводит новый режим прекращения огня в Идлибе
На Востряковском кладбище в Москве установили памятник Кобзону