Семь операций за два года: Питбуль откусил девушке нос, но она попросила не усыплять животное

Габриэль Майерс потеряла работу, красоту и нос после вечеринки 11 июня 2017 года. В тот день друзья пригласили девушку в гости. Приятель Габриэль спешил похвастаться своим новым питомцем, питбулем по кличке Клайд.

Пес вел себя дружелюбно, поэтому хозяин даже не думал запирать собаку в отдельную комнату или надевать намордник. Вечеринка продолжилась ночью. Габриэль вышла на улицу, чтобы подышать в тишине. К ней подбежал Клайд и стал запрыгивать на руки. Девушка решила, что собака хочет поиграть и наклонилась с питбулю. Пес внезапно укусил Габриэль за лицо.

Она пережила уже семь операцийФото: Twitter.com

Когда друзья выбежали на крики, то увидели, что собака оторвала девушке нос и зубы. Она успела попросить их найти нос, чтобы медики смогли его пришить. С тех пор она пережила семь операций, все для того, чтобы вновь дышать нормально.

Несмотря на случившееся Габриэль по-прежнему любит собакФото: Twitter.com

Однако, к отражению в зеркале Габриэль за два года привыкнуть не смогла. Она не знает, сколько операций ей еще предстоит. Деньги на дорогостоящее лечение она собирает с помощью благотворительности, ей помогает финансово парень, который не бросил девушку несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем.

- У меня должно быть несколько операций, и я просто не знаю, как все будет оплачено, - рассказала на своей странице в Твиттер 29-летняя девушка. - Глядя в зеркало я впадаю в депрессию. Я просто хочу стать вновь уверенной в себе.

Габриэль не боится подходить близко к собакеФото: Twitter.com

История девушки вызвала немало откликов в соцсети. Габриэль стали писать люди, которые также стали жертвами нападения агрессивных собак.

Питбуля Клайда девушка попросила не усыплять. Она даже после случившегося приходит к другу и общается с собакой.