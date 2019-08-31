"Рафа, ты спас моего сына! Ты теперь его герой!". Надаль спас малыша, которого едва не задавила толпа

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал героем очередного дня на Открытом чемпионате США. Он помог маленькому мальчику, который стоял в толпе фанатов, ожидая автограф. Но паренек был настолько мал, что его просто едва не затоптали. И тогда испанец лично взял его на руки и достал из толпы - его слишком сильно прижали к ограждению, ребенок испугался и заплакал.

И тогда Надаль перетащил его в коридор для теннисистов. И немного поговорил с мальчиком, успокоил его и подписал кепку.

- Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь ещё и его герой! Спасибо! Удачи на US Open! - позднее написал в Твиттере отец мальчугана.

Отметим, что Рафаэль Надаль прошел в третий раунд US Open, даже не выходя на корт. Его соперником по второму раунду должен был стать Танаси Коккинакис из Австралии, однако же он снялся с соревнований из-за травмы плеча. Так что свой следующий поединок Надаль проведет против южнокорейца Чхуна Хена. Он ранее победил испанца Фернандо Вердаско.