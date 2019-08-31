"Спасибо за вашу энергию, она принесла мне победу!". Российского теннисиста Медведева освистывали весь матч в США, а он - выиграл

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел третий круг Открытого чемпионата США по теннису. Он победил Фелисиано Лопеса в четырех партиях - 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. И для этого успеха ему понадобилось 3 часа и 22 минуты.

Однако что же творилось по ходу игры! В первой партии Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение. Он проиграл свою подачу, счет стал 3:4 и к Даниилу подошел болбой с полотенцем. Это было не вовремя - Медведев выхватил полотенце и бросил его на корт. После этого - теннисист и вовсе запустил ракетку в сторону судьи на вышке. А затем подошел к судье на вышке, Дамьену Дюмусуа, и заявил во всеуслышание:

- Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке.

Кроме того, по ходу матча Медведев аплодировал зрителям, которые поддерживали егосоперника. А когда же проиграл очередной розыгрыш мяча, то показал трибунам средний палец.

Но финал же его пребывания на корте - послематчевое интервью. И он заявил там:

- Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы не победил. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!

А все это время на заднем фоне ему продолжали свистеть. В следующем круге турнира Медведев сыграет против немца Доминимка Кепфера.