За мирную акцию против нелегальной миграции французские активисты получили полгода тюрьмы

29 августа суд города Гап (департамент Верхние Альпы, Франция) приговорил к тюремному сроку двух организаторов акции против нелегальной миграции.

Речь идёт о событиях почти полуторагодовой давности — в апреле 2018 года несколько десятков участников проекта «Поколение Идентаристов» (международное молодёжное движение за традиционные ценности и против нелегальной миграции) ненадолго заблокировали перевал Коль-де-ль’Эшель [Col de l'Échelle]. Это горное шоссе на франко-итальянской границе — одна из известных точек «южного маршрута» беженцев, прибывающих из Африки на Апеннины и оттуда на север, через Альпы, в более богатые страны.

Та акция была мирной, без прямого нарушения закона (что признаёт даже французская прокуратура) и имела исключительно медийный резонанс — собственно, как раз после этого о французских идентаристах и заговорили по всей Европе.

Но теперь суд признал двух главных организаторов «движа» виновными в «сеянии помех государственным службам». (В оригинале формулировка приговора звучит как «créé une confusion avec une fonction publique» — что можно перевести и как «создание путаницы с госструктурами»; границы внутри Шенгенской зоны открыты, Франция никак не препятствуют бесконтрольному проникновению «беженцев», а эти активисты, стало быть, подменяют собой официальную власть).

В итоге идентаристы Клемен Галан и Ромен Эспино [Clément Galant, Romain Espino] получили полгода тюрьмы с поражением в гражданским правах на пять лет (например, в течение этого срока им нельзя занимать должности на госслужбе).

Помимо того, на организацию «Поколение Идентаристов» наложен штраф в 75 тысяч евро. Сами активисты называют приговор политически мотивированным.

Ранее глава австрийского отделения идентаристов Мартин Зельнер в авторской статье для «КП» указывал, что европейские власти отказывают этой политической организации в праве на существование и подвергают репрессиям.

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