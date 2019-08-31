Баскетболисты сборной России выиграли у Нигерии 82:77 первый матч Кубка мира

В китайском городе Ухань 31 августа рано утром по московскому времени для сборной России стартовал Кубок мира по баскетболу. Российская команда играла в первой игре турнира встречалась со сборной Нигерии. Африканская команда была очень крепким соперником.

Первую половину поединка выиграли наши - на большой перерыв команды ушли при счете 40:35 в пользу россиян. Однако же третья четверть осталась за Нигерией. Они выиграли ее со счетом 23:18, так что на последнюю четверть встречи команды вышли при счете 58:58. Так что финал поединка выдался невероятно напряженным для российской команды.

Развязка поединка - 13,3 секунды до конца. И сборная России выигрывает 77:75 у команды Нигерии. И в финишной борьбе сборная Россия в итоге добилась победы в стартовом поединке Кубка мира.

У сборной России - 14 очков на счету Андрея Воронцевича, Михаила Кулагина. 12 баллов набрал Андрей Зубков, 11 - Виталий Фридзон. В сборной Нигерии самый результативный - Джош Окодже (18 очков). 12 очков у Ике Ироегбу, 11 - у Ннамди Винсента.

Свой второй матч на Кубке мира по баскетболу сборная России сыграет 2 сентября против команды Южной Кореи. Начало поединка в 15:30 по московскому времени.