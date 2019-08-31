2019-08-31T16:23:57+03:00
Политика

Путин поспорил с Кадыровым, где самая красивая мечеть

Глава Чечни доложил президенту о готовности школ к 1 сентября
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент поздравил Кадырова с открытием новой мечети в Чечне и поинтересовался, как оно прошлоПрезидент поздравил Кадырова с открытием новой мечети в Чечне и поинтересовался, как оно прошлоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В самом начале встречи Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым возникла дискуссия — где в России самая красивая мечеть? Президент поздравил Кадырова с открытием новой мечети в Чечне и поинтересовался, как оно прошло.

- Спасибо, Владимир Владимирович, за поздравление, за поддержку, - ответил Кадыров. - Пользуясь случаем, я хотел бы вам передать слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев. Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру.

- Это действительно самая большая в Европе? - заинтересовался президент.

- Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле, - не стал скромничать Кадыров.

- Самая красивая в мире – это в Петербурге, - не согласился Путин.

- Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович, - уклонился от спора глава республики. - Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? – у меня спрашивают, – или как? Я говорю: я ему, если увижу, передам. Если у вас получится, знаю, что у вас загруженный график. вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы, но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, всё недружеское отношение к России и Чеченской Республике. Решаем все социальные вопросы.

- Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно, - пообещал президент. - Мы с вами помним, в каком она была состоянии, ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву.

Кадыров доложил президенту, что в республике к первому сентября готовы все 470 школ.

- Обучающиеся – 282 тысячи, в первый класс пойдут 33800 детей, - рассказал он. - Первый класс – это тоже хороший показатель, у нас рождаемость самая высокая. Все образовательные учреждения у нас готовы на сто процентов, я проводил лично совещания и просто лично проверял.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Президент Польши пообещал Зеленскому продолжить вводить антироссийские санкции
Россияне стали экономить на букетах для учителя ко Дню знаний
Жесткая посадка легкомоторного самолета в Подмосковье: пострадавшая девочка в крайне тяжелом состоянии
Зеленский назвал проект «Северного потока-2» угрозой для Европы
В Украине мошенники «продавали» за 570 тысяч долларов должности на оборонном предприятии от имени президента
Вышинский рассказал, что в украинском СИЗО пыток ему не устраивали
Путин и Кадыров поспорили, где самая красивая мечеть – в Питере или в Чечне
Украинские мошенники вымогали сотни тысяч долларов от имени Зеленского
Правительство РФ одобрило выделение средств из бюджета на здравоохранение в регионах
Защитник Начо Монреаль стал игроком "Реал Сосьедада"
В Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полицию
В Московской области спасший девочку от травмы велосипедист восхитил пользователей соцсетей
В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилот
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости
В Индии количество пострадавших в результате взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми
Капитану "Ювентуса" Джорджио Кьеллини будет сделана операция
В Калифорнии убийце Роберта Кеннеди нанесли многочисленные ножевые ранения в тюрьме
Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"
В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе
От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с сентября 2019 года в российских законах
Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube