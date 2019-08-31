Несогласованная акция в Москве обошлась без задержаний

Все-таки как хорошо, что журналистов обязали носить жилеты и бейджи. Нет, не только из соображений безопасности и чтобы полиция не ошиблась. Просто на каждой акции протеста, на которые оказался так богат конец лета сразу видно, кого тут сколько собралось и зачем.

Журналистов обязали носить жилеты и бейджиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На объявленное незарегистрированной кандидатом на выборы в Мосгордуму Любовью Соболь шествие от метро «Чистые пруды» до Пушкинской площади по столичным бульварам (акция так и осталась несогласованной с властями Москвы) люди подтягивались потихоньку.

Еще за полчаса до объявленного начала акции в 14 часов у памятника Грибоедову было несколько десятков журналистов и единицы участниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще за полчаса до объявленного начала акции в 14 часов у памятника Грибоедову было несколько десятков журналистов и единицы участников. Какая-то девушка встала одиночным пикетом у самого памятника, периодически отвечая на вопросы представителей либеральных СМИ. К двум часам народу прибавилось, собралось уже человек под пятьсот-шестьсот, и желто-зеленые жилеты прессы уже не так бросались в глаза, но все равно составляли серьезную часть собравшихся. Почти все они так и стояли у памятника Грибоедову, пока на крохотной площадке не стало совсем тесно.

К двум часам народу прибавилосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты буквально бросались на каждое знакомое или хотя бы узнаваемое лицо, и в их осаде побывали и появившийся тут Григорий Явлинский, и так и не ставший кандидатом в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев, и даже совсем и никому не известные персоны, готовые отвечать на вопросы. Какое-то время в толпе царила растерянность. Заявили как бы «прогулку», но никто не давал команды начать шествие. Никто не видел в начале акции ни саму Соболь, ни каких-либо других «вождей протеста», которые бы взяли регулировку движением в свои руки... Впрочем, Соболь потом нашлась где-то уже в колонне, пошедшей к Пушкинской площади.

Где-то в 14-20 после нескольких неуверенных скандирований «Допускай!» и «Отпускай» собравшиеся сами колонной двинулись в сторону Трубной площади. Инспекторы ДПС предупредительно перекрыли движение автотранспорта, и на начальном этапе движения «прогуливающимся», периодически продолжающим скандировать политические кричалки, многие из которых не имели никакого отношения к Москве и выборам, никто не мешал. Наоборот, полиция перекрыла перекрестки по маршруту движения этой колонны, чтобы снизить вероятность конфликтов между этими «пешеходами» и водителями. Рядом с Соболь шел еще один видный оппозиционер Николай Ляскин, где-то в начале колонны повышенным вниманием журналистов пользовалась и Оля-Конституция.

Акция, завершилась в течение часаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поневоле в голову закралась чуть ли не крамольная мысль, а что, если власть даст протестующим без всяких приключений дойти до конечного пункта их маршрута, до Пушкинской площади? Что они будут делать потом? После того, как 40 минут, которые требуются для прохождения маршрута, истекут. Просто разойдутся, поскольку обязательная программа будет исполнена? Как-то глупо. А что им еще тогда делать-то? Не в кафе же «Армения» идти кофе пить?

Тем временем, колонна шла и шла. Соболь при этом всю дорогу снимала видео на высоко поднятый над головой смартфон. А авангард протестующих без приключений добрался до Пушкинской площади и затормозился у памятника Александру Сергеевичу, где впервые к ним сотрудники полиции обратились с уведомлением о том, что «акция не согласована».

Тут уже начался некий сумасшедший дом в миниатюре. Призывы освободить сестер Хачатурян со стороны феминисток, какое-то хождение с иконами и, судя по всему, окропление протестующих святой водой, требования свободных выборов и т.д. Не хватало только скандирования «Спартак-чемпион», но, вне зависимости от политических взглядов, после позорного поражения от «Браги» и вылета из Лиги Европы это выглядело бы совсем неуместно. Феминистки кричали и пикетировали против домашнего насилия, и именно они стали причиной короткой потасовки, когда их плакат против домашнего насилия сорвал какой-то молодой человек, за что на него тут же накинулись другие протестующие.

Потасовка среди протестующихФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дождавшись основных сил у Пушкина, часть протестующих двинулась вниз по Тверской, по направлению к Манежной площади, словно бы испытывая терпение полиции. И тут по Тверской к Пушкинской площади подъехала колонна Росгвардии. Росгвардейцы быстро выстроились в цепь.

Колонна РосгвардииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Началось! – истерически и чуть ли не радостно закричали несколько голосов в толпе протестующих. Но их ожидания опять не оправдались.

Росгвардия, а затем и ОМОН взяли Пушкинскую площадь в двойную цепь. Правда, выходу с площади никто не препятствовал. Скандирование на площади прекратилось… Только Соболь продолжала раздавать интервью. А потом толкнула небольшую речь про полицейский произвол и, объявив, что акция удалась, двинулась в метро. И уехала. Но на площади остались стоять несколько сотен человек, которые растерянно смотрели друг на друга, как бы спрашивая, что теперь делать.

Росгвардия, а затем и ОМОН взяли Пушкинскую площадь в двойную цепь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правда, вскоре они нашли себе привычное развлечение, начав в очередной раз толпой травить съемочную бригаду ВГТРК.

Ни одного задержания в ходе самой акции, завершившейся в течение часа, в которой, по данным ГУВД Москвы, приняли участие 750 человек. Скорее всего, правоохранители оценили количество участников вместе с журналистами в самом начале шествия от памятника Грибоедову к памятнику Пушкину, поскольку по оценочным прикидкам в момент наивысшего присутствия в колонне шло около 3 тысяч человек, часть из которых присоединилась к колонне по пути ее следования. Впрочем, этим обстоятельством протестующие тоже остались недовольны.

Авангард протестующих без приключений добрался до Пушкинской площади и затормозился у памятника Александру СергеевичуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- У вас тут свободы больше, чем у нас в Сибири, - заявила корреспонденту Радио «Свобода» специально приехавшая в Москву на эту акцию пожилая дама. – Но как вот этот ОМОН давит – я бы сама каждого из них придавила.

Похоже, она и ей подобные успокоятся только тогда, когда Росгвардия и ОМОН будут им полы мыть в квартире.