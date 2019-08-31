«Все новости, которые ему не нравятся, Трамп называет фейком»: основатель Википедии рассказал в Москве о новом проекте

Американский интернет-предприниматель Джимми Уэйлс или «Папа Вики», как его называют поклонники, приехал в Москву на международный форум «Город образования», проходящий на ВДНХ. На лекцию этого ничем не выделяющегося из толпы человека пришло немало школьников – «мы благодаря Википедии экзамены сдали!».

- Почему мы так успешны? Потому что хотим, чтобы информация была доступна всем и каждому. С 2000 года, когда мы запустили этот проект, в Википедии появилось более 50 млн статей, - рассказал Уэйлс. - Каждый месяц в Вики заходят с полутора миллиардов устройств со всей планеты. И русскоязычная Википедия, в которой 1,5 млн статей, находится на шестом месте по активности в мире.

По словам Джимми Уэйлса, вся информация в его электронной энциклопедии основана на проверенных источниках, собирают и обрабатывают ее волонтеры по всему миру. В Вики нет и никогда не будет рекламы: во-первых, потому что ссылки мешают пользователям, а во-вторых, потому что рекламодатели зачастую хотят влиять на содержимое заметок.

Джимми Уэйлс или «Папа Вики», как его называют поклонники, приехал в Москву на международный форум «Город образования»Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мне бы не хотелось, чтобы страницы в Википедии были испорчены ссылками на звезд в бикини или рекламой зубных протезов. Поэтому мы существуем на небольшие пожертвования: чуть больше 20 долларов с человека. Благодаря этому в прошлом году нам удалось собрать более 100 млн долларов, - сообщил основатель Википедии. – Конечно, это классно, что люди могут многое узнать в Интернете. Но на мой взгляд, это не заменит основного образования. Школы должны не соперничать с Интернетом, а сотрудничать. Когда я учился в университете, у меня был курс по истории западных цивилизаций, который вел самый скучный профессор в мире. Он просто читал свои записи, и поверьте, это очень скучно было слушать, как Наполеон ходил со своей армией туда-сюда. Конечно, в этом случае я бы лучше почитал информацию на каком-нибудь сайте.

Сейчас Уэйлс работает над новым проектом – Викитрибьюн. Это СМИ, где печатают только проверенные новости, никаких фейк-ньюз. Сайт уже запущен, правда, пока без русской версии.

- Недостоверная информация - это большая проблема, и мы можем ее исправить. Пришло время сказать новое слово в журналистике, - объявил Уэйлс. – Я, конечно, не Трамп, который все новости, которые ему не нравятся, называет фейк-ньюз. Но сейчас действительно много пропаганды. Например, в Англии очень любят писать плохо о России, не разбираясь, правда это или нет. В Викитрибьюн это невозможно, мы работаем не ради кликов, а делаем серьезный проект, даем людям достоверную информацию. Плюс здесь можно найти разные узкоспециализированные темы, которых нет в других изданиях, потому что они не популярны. И предлагать новости может любой пользователь. Если в России найдутся добровольцы, которые захотят их перевести, мы будем только рады.