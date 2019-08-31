2019-08-31T20:26:44+03:00
Звезды

Самыми кассовыми фильмами летнего сезона в России стали «Мстители» и «Король лев»

Квентин Тарантино тоже не подкачал. А вот отечественных фильмов в списке блокбастеров не оказалось
Николай ГЕРАСИМОВ
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Диснеевский мюзикл «Король лев» собрал в российском прокате 2 909 692 000 рубляДиснеевский мюзикл «Король лев» собрал в российском прокате 2 909 692 000 рубляФото: кадр из фильма
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Журнал «Бюллетень кинопрокатчика» подвел итоги так называемого «сезона блокбастеров» (это четыре месяца, с 1 мая по конец августа). Хорошая новость - что сезон 2019 года оказался куда более успешным, чем сезон 2018-го. Плохая - что деньги собирали в основном иностранные картины, русские в топ-10 не вошли.

На первом месте у нас, как и во всем мире, «Мстители: финал». Картина собрала в России и СНГ 2 986 625 000 рублей - чуть-чуть не дотянула до трех миллиардов (и, кстати, не смогла по сборам победить «Движение вверх», которое так и остается самым кассовым российским фильмом новейшего времени, в общем зачете уступая лишь «Аватару» Джеймса Кэмерона).

Мстители: Финал официальный трейлер (16+).Видео с сайта YouTube

На втором месте - диснеевский мюзикл «Король лев», уступивший эпическому кинокомиксу Marvel не так уж много (на его счету 2 909 692 000 рубля, причем посмотрело его больше народу: 12 279 000 зрителей против 10 395 000 у «Мстителей»). На третьем месте - «Тайная жизнь домашних животных-2», для которой Россия оказалась главным рынком за пределами США: ни в одной другой стране сиквел мультфильма про зверюшек не приняли с таким энтузиазмом.

Король Лев - официальный трейлер.

Целых семь картин в прокате России и СНГ за сезон преодолели отметку в миллиард рублей, в том числе «Однажды в Голливуде». Квентина Тарантино не зря иногда называют «русским народным режиссером» - его новый фильм собрал у нас больше, чем во Франции или Великобритании.

Трейлер фильма Однажды в Голливуде .

Общие сборы летнего сезона в России и СНГ составили 19 миллиардов рублей. Это на 20,3% больше, чем в прошлом году. И вообще это рекорд, лучший результат за всю новейшую историю. Иными словами, люди очень охотно ходили в кино, но только на яркие развлекательные зрелища, которых отечественная киноиндустрия за четыре летних месяца им так и не предъявила.

САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ В РОССИИ И СНГ (01.05.19 – 25.08.19)

1. «Мстители: финал». 2 986 625 000 рублей (10 395 000 зрителей)

2. «Король лев». 2 909 692 000 рублей (12 279 000 зрителей)

3. «Тайная жизнь домашних животных-2». 1 603 893 000 рублей (7 584 000 зрителей)

4. «Аладдин». 1 390 202 000 рублей (5 813 000 зрителей)

5. «Человек-паук: вдали от дома». 1 378 925 000 рублей (5 632 000 зрителя)

6. «Форсаж: Хоббс и Шоу». 1 178 711 000 рублей (4 540 000 зрителей)

7. «Однажды в Голливуде». 1 035 018 000 рублей (3 602 000 зрителей)

8. «Люди в черном: интернэшнл». 656 937 000 рублей (2 459 000 зрителей)

9. «История игрушек-4». 552 910 000 рублей (2 770 000 зрителей)

10. «Покемон. Детектив Пикачу». 494 006 000 рублей (2 158 000 зрителей)

ИСТОЧНИК KP.RU

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