2019-09-01T12:01:02+03:00
Звезды

«А тут пришла она, и мужа увела» : Вайкуле зажгла на танцполе с Галкиным

У Аллы Борисовны округлились глаза
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева с Максимом Галкиным пришли поздравить мужа Лаймы Вайкуле Андрея Латковского с днем рождения.Алла Пугачева с Максимом Галкиным пришли поздравить мужа Лаймы Вайкуле Андрея Латковского с днем рождения.Фото: Instagram.com
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В минувшую пятницу муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский отмечал день рождения. Поздравить приятеля пришли Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Игорь Николаев и другие знаменитости.

Для именинника Лайма и Алла Борисовна даже спели дуэтом «Звездное лето». Это была импровизация, поэтому дамы пели, не вставая из-за стола.

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Ну, а потом жена виновника торжества закружила в танце Максима Галкина. Алла Борисовна зафиксировала танец на свой телефон. Глаза Примадонны округлились от жарких объятий Лаймы и Максима. Удивился и муж Вайкуле. Но понятно, что сцену из песни «Мадам Брошкина» звезды изобразили шутки ради, чтобы повеселить гостей и своих подписчиков в соцсетях.

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Напомним: со своим супругом Андреем Латковским Вайкуле живет более 40 лет. Молодого бас-гитариста 16-летняя Лайма встретила на одной из рижских дискотек. Сейчас Латковский - глава коллектива Лаймы.

Много лет они с певицей жили в гражданском браке. И только шесть лет назад пара тайно обвенчалась в Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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