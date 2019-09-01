«А тут пришла она, и мужа увела» : Вайкуле зажгла на танцполе с Галкиным

В минувшую пятницу муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский отмечал день рождения. Поздравить приятеля пришли Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Игорь Николаев и другие знаменитости.

Для именинника Лайма и Алла Борисовна даже спели дуэтом «Звездное лето». Это была импровизация, поэтому дамы пели, не вставая из-за стола.

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Ну, а потом жена виновника торжества закружила в танце Максима Галкина. Алла Борисовна зафиксировала танец на свой телефон. Глаза Примадонны округлились от жарких объятий Лаймы и Максима. Удивился и муж Вайкуле. Но понятно, что сцену из песни «Мадам Брошкина» звезды изобразили шутки ради, чтобы повеселить гостей и своих подписчиков в соцсетях.

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Напомним: со своим супругом Андреем Латковским Вайкуле живет более 40 лет. Молодого бас-гитариста 16-летняя Лайма встретила на одной из рижских дискотек. Сейчас Латковский - глава коллектива Лаймы.

Много лет они с певицей жили в гражданском браке. И только шесть лет назад пара тайно обвенчалась в Америке.