Промоутер Александр Рябинский: После операции руки у Саши полетели

После прошлогоднего тяжелого поражения на стадионе «Уэмбли» от Энтони Джошуа (в 7-м раунде Александр Поветкин оказался в нокдауне и судья вскоре остановил бой) многие думали, что Русский Витязь уже не поднимется. Но Александр не спешил вешать перчатки на гвоздь - он взял паузу и занялся своим здоровьем. «Саше ведь делали операцию на локтях – чистили, убирали осколки костей. Это такая профессиональная болезнь боксеров,» - рассказывал известный промоутер Александр Рябинский.

И вот его удары зазвучали, как и в лучшие годы. Их на себе в субботу ощутил 24-летний британец Хьюи Фьюри, который оказался на 15 см выше Поветкина. Но наш боксер все равно доставал долговязого Хью и все три судьи отдали победу русскому боксер у (117:111).

Мы связались с промоутером Поветкина Александром Рябинским.

2 сентября Александру Поветкину исполняется 40 летФото: REUTERS

- Андрей Михайлович, поздравляем! Как Сашины руки после боя?

- Спасибо. Да все нормально. Как видите, он полностью успел восстановиться. Руки полетели, так что не зря Саша делал операцию. Хотя во время боя он был немножко скован, но это от того, что был слишком заряжен на победу. Александр остался недоволен лишь тем, что не смог уложить своего корявенького соперника.

- 2 сентября Поветкину исполняется 40 лет. Как он собирается праздновать и какие у него планы, ждать ли следующий бой?

- Александр вообще не любит отмечать дни рождения. Так же как и я, мы это обсуждали… Для мужчины это вообще как-то неудобно, что ли… Все собираются, говорят тосты, расхваливают. И возникает вопрос — где вы раньше были?

Александр Поветкин полностью успел восстановиться перед боем.Фото: REUTERS

- После поражения от Джошуа Поветкин вылетел из ведущей группы супертяжеловесов. Что нужно, чтобы туда вернуться и вновь взять пояс, еще пару промежуточных боев?

- Да нет, у Поветкина довольно высокий ретинг, он и сейчас в элите. Выигранный вчера Интерконтинентальный пояс тому подтверждение. Теперь можно претендовать и на более высокий титул и на бои с топ-боксерами. Что касается следующего соперника, то им может стать Тайсон Фьюри.

- Это старший брат Хью Фьюри? Он на много сильнее.

- Вот именно, на много. Но сейчас Саша отлично провел все 12 раундов и показал, что может сражаться с любым соперником

В поединке с Хьюи Фьюри все три судьи отдали победу русскому боксер у (117:111).Фото: REUTERS

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Встреча продолжалась все 12 раундов (подробности)