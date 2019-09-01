Изменения в правилах призыва: Новобранцы получили возможность уволиться досрочно

Пожалуй, ни в одной стране мира так часто и столь радикально не «гуманизируют» и одновременно – не ужесточают законы о военной службе, как в России.

Не успели призывники и их родители «переварить» недавно введенное разрешение студентам колледжей закончить образование до призыва на ратную службу (еще одна отсрочка), как новобранцы получили возможность... уволиться досрочно. Конечно, если основания для этого возникли в период прохождения службы.

И какие же для этого возникают основания? Ну, например, в семье 18-летнего (или 19-20-летнего) бойца родился второй ребенок. Соответствующие поправки в закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 1 сентября.

Более того! Воспользоваться этим правом могут и те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в силу. Заделал моряк или танкист еще до призыва молодой жене второго ребенка, - уходи на гражданку.

Другое новшество в Законе явно рассчитано на совестливость и патриотизм граждан призывного возраста. Такие получили возможность… отказаться от отсрочки от службы в армии.

Это нововведение распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения и обладателей ученой степени (полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе». Для отказа от отсрочки подают мотивированное заявление в приемную комиссию.

А вот уклонистов ждут грустные перемены. Правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы об ужесточении наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма штрафа вырастет с 500 до 3000 рублей (сейчас это от 100 до 500 рублей). Это касается и проигнорировавших повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.

Шестикратно возрастает сумма штрафа для не сообщивших в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы и переезде на новое место жительства. Накажут и уклонистов от медосвидетельствования, либо обследования по направлению призывной комиссии.

Весной-2019 Минобороны РФ выступало за ужесточение процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах. Врачей предлагалось наделить правом перепроверять здоровье призывников- «отсрочников» дважды в год во время призывных кампаний, а комиссии — возможностью ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

Известно, что некоторые молодые люди призывного возраста за взятку просто покупали себе у «независимых» врачей диагноз, дающий право на отсрочку. Теперь же будет установлен двойной и даже тройной медицинский «фильтр». И через него не так-то просто можно будет «протащить» надуманную, «коррумпированными лекарями» болячку.

В ТЕМУ

Осенний призыв 2019 в армию России

Любому потенциальному призывнику нужно знать, когда стоит ждать повестку в армию. Так, в 2019 году россиян в возрасте от 18 до 27 лет помимо весеннего призыва, как обычно, ждет еще и осенний. О сроках его проведения, а также о том, кто именно будет интересен военкомам, - в материале «Комсомолки» (подробности)