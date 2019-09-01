2019-09-01T14:55:12+03:00
Звезды

"Мне очень стыдно": Наргиз попросила прощения у Валерии за "телочку в туфлях"

Певица едва не спровоцировала конфликт с коллегой по цеху
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наргиз попросила прощения у Валерии в своем блоге.Наргиз попросила прощения у Валерии в своем блоге.Фото: Instagram.com
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Не успел стихнуть скандал, в центре которого оказалась Наргиз и теперь уже ее бывший продюсер Максим Фадеев, как артистка чуть не спровоцировала конфликт с певицей Валерий. Чтобы исправить ситуацию эпатажная исполнительница записала публичное обращение к коллеге по цеху.

Наргиз попросила прощения у Валерии в своем блоге. Она призналась, что была слишком эмоциональна на интервью у Ирины Шихман - артистка несколько раз плакала. Во время программы "А поговорить?", которая вышла в свет 29 августа, нелестно высказалась о супруге Иосифа Пригожина.

По словам Наргиз, она допустила совершенно бестактную оговорку. В какой-то момент в передаче зашла речь о нестандартном внешнем виде Наргиз, на который "можно навесить" какие угодно грехи. "Я же не телочка в туфлях", - подчеркнула тогда звезда. В этот момент она вспомнила о Валерии, поэтому многие зрители пришли к выводу, что она и есть та самая "телочка".

nargizzakirova_officialnargizzakirova_official
Прошу еще раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус
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Несмотря на то что сама Валерия никак публично не отреагировала на слова Наргиз, последняя решила принести коллеге свои извинения. Певица записала ролик с объяснением.

"Валерия, я бы хотела извиниться перед вами. Интервью для меня было очень эмоциональным, поэтому я просто глупо оговорилась. Я к вам очень хорошо отношусь. Извините, это было просто оговоркой, мне очень стыдно", - говорится в видео обращении Наргиз.

А в комментарии к ролику написала: "Валерия, Иосиф Пригожин. Прошу еще раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус . Мне, право, очень стыдно. С огромным уважением к вам! Ваша NZ".

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

ИСТОЧНИК KP.RU

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