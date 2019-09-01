"Мне очень стыдно": Наргиз попросила прощения у Валерии за "телочку в туфлях"

Не успел стихнуть скандал, в центре которого оказалась Наргиз и теперь уже ее бывший продюсер Максим Фадеев, как артистка чуть не спровоцировала конфликт с певицей Валерий. Чтобы исправить ситуацию эпатажная исполнительница записала публичное обращение к коллеге по цеху.

Наргиз попросила прощения у Валерии в своем блоге. Она призналась, что была слишком эмоциональна на интервью у Ирины Шихман - артистка несколько раз плакала. Во время программы "А поговорить?", которая вышла в свет 29 августа, нелестно высказалась о супруге Иосифа Пригожина.

По словам Наргиз, она допустила совершенно бестактную оговорку. В какой-то момент в передаче зашла речь о нестандартном внешнем виде Наргиз, на который "можно навесить" какие угодно грехи. "Я же не телочка в туфлях", - подчеркнула тогда звезда. В этот момент она вспомнила о Валерии, поэтому многие зрители пришли к выводу, что она и есть та самая "телочка".

nargizzakirova_official Прошу еще раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус

Несмотря на то что сама Валерия никак публично не отреагировала на слова Наргиз, последняя решила принести коллеге свои извинения. Певица записала ролик с объяснением.

"Валерия, я бы хотела извиниться перед вами. Интервью для меня было очень эмоциональным, поэтому я просто глупо оговорилась. Я к вам очень хорошо отношусь. Извините, это было просто оговоркой, мне очень стыдно", - говорится в видео обращении Наргиз.

А в комментарии к ролику написала: "Валерия, Иосиф Пригожин. Прошу еще раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус . Мне, право, очень стыдно. С огромным уважением к вам! Ваша NZ".