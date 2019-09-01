2019-09-01T15:44:59+03:00
Экономика

Эксперт: Снижение автопошлин не скажется на цене машин

Денежный сбор за новые легковушки сократился на 2%, за «бэушные» — на 5%
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
С 1 сентября 2019 года Россия ввела новые пошлины на ввоз заграничных легковых автомобилей.С 1 сентября 2019 года Россия ввела новые пошлины на ввоз заграничных легковых автомобилей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 1 сентября 2019 года Россия ввела новые пошлины на ввоз заграничных легковых автомобилей.

Теперь за подержанную иномарку нужно заплатить 17% денежного сбора (раньше - 22%), за новую — 15% (раньше - 17%). Снижение ставки идет из расчета на кубический сантиметр объема двигателя.

Такое решение принято в связи с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). С 2012 года ввозной сбор на иномарки снижали уже несколько раз. Нынешнее сокращение станет последним.

Вместе с тем специалисты сомневаются, что покупатели автомобилей почувствуют снижение цен на иномарки.

- Грандиозных скидок из-за снижения пошлин автолюбители не получат, - рассказал «КП» автоэксперт Андрей Ломанов. - Сейчас автобизнес в России переживает не самые лучшие времена, доходность и без того на очень низком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24