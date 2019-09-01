Эксперт: Снижение автопошлин не скажется на цене машин

С 1 сентября 2019 года Россия ввела новые пошлины на ввоз заграничных легковых автомобилей.

Теперь за подержанную иномарку нужно заплатить 17% денежного сбора (раньше - 22%), за новую — 15% (раньше - 17%). Снижение ставки идет из расчета на кубический сантиметр объема двигателя.

Такое решение принято в связи с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). С 2012 года ввозной сбор на иномарки снижали уже несколько раз. Нынешнее сокращение станет последним.

Вместе с тем специалисты сомневаются, что покупатели автомобилей почувствуют снижение цен на иномарки.

- Грандиозных скидок из-за снижения пошлин автолюбители не получат, - рассказал «КП» автоэксперт Андрей Ломанов. - Сейчас автобизнес в России переживает не самые лучшие времена, доходность и без того на очень низком уровне.