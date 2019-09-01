Генерал армии Анатолий Куликов - об уроках трагедии Беслана: Когда террористы захватили школу, два дня не было руководителя операцией. Поэтому погибло более 300 заложников

15 лет назад, 1 сентября 2004-го, террористы захватили школу № 1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе - 186 детей... Эту ужасную трагедию мы вспоминаем с известным политиком и военачальником.

- Анатолий Сергеевич, если говорить об уроках Беслана, что бы вы отметили прежде всего? И какие уроки мы извлекли за эти 15 лет?

- Самое главный урок – это то, что подготовлен, принят и очень эффективно работает Закон о противодействии терроризму. Я это с уверенностью говорю потому, что был руководителем рабочей группы по подготовке этого документа

- А тогда, 15 лет назад, вы какую должность занимали?

- Я тогда был депутатом Госдумы.

Дело в том, что мы впервые в этот закон внесли такое понятие, как персональная ответственность руководителя операции за ее результат, чего никогда не было.

Мы в своей работе опирались на армейские уставы, где, например, чётко записано: командир полка, начальник штаба персонально отвечают за состояния боевой и мобилизационной готовности своего подразделения. Не будет полк готов, - их под суд отдадут.

Исходя из этого, несмотря на сопротивление, нам удалось этот закон и сформулировать правильно, и вести в действие - его подписал глава государства, закон заработал.

И, вы знаете, это дало свои результаты.

Генерал армии Анатолий КуликовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какие же?

- Главное - там записано, кто конкретно является руководителем контртеррористической операции. Раньше было совершенно непонятно, кто должен отдавать приказы при её проведении, кто - главный: то ли глав МВД, то ли - кто-то со стороны структур ФСБ разного уровня. Трудно было разобраться и в том, кто обязан проводить в этом плане профилактическую работу.

А вот если в законе записано, что человек, занимающий конкретную должность, в любом случае - при совершении теракта будет руководителем операции, что несет персональную ответственность за её проведение и исход, - то он душу вытрясет уже заблаговременно, чтобы исключить условия для совершения террористических актов.

- А тогда, в Беслане, кто был руководителем операции?

- А в том-то и дело, что там два дня не было руководителя. Вот в чем беда. Именно по этой причине и была внесена такая вот норма в закон.

На основе этого закона - уже Президент России своим Указом утвердил состав национального антитеррористического комитета. И это тоже даёт положительные результаты.

Туда - в комитет - вошли представители всех ведомств, не только силовиков, но и минэкономики, финансов и так далее. Потому что условия для терроризма, они, как раз, зреют там, где остро не хватает рабочих мест, где - пробелы и провалы в образовании, по линии соцзащиты и так далее. Что используют, кстати, радикалы для того, чтобы готовить террористические акты, привлекать для их исполнения молодежь.

Так вот, чтобы исключить эти условия, национальный антитеррористический комитет, а возглавляет его генерал армии Александр Бортников...

- Директор ФСБ, короче.

- ... - конечно - заблаговременно ставит перед министерствами и ведомствами задачи, очень конкретные, что и даёт практически ежедневные неплохие результаты - скажем так.

Он подпитывает коллег определенной информацией, ему докладывают, что что и где проваливают. Он собирает периодически национальный антитеррористический комитет, ставит задачи, а ему законом такие полномочия даны.

И вот то, что мы после 2004 года не имеем, я стучу по деревяшке...

- И я тоже стучу.

- ...последствий сложных, тяжелых, - в этом заслуга этого закона.

- Если взять жертвы Беслана – 334 человека…

- Это страшные жертвы.

- Это объясняется тем, что не было такого закона? Непонятно было, кто эти два дня возглавлял операцию.

- Можно и так - образно сказать. По-обывательски. Там масса других причин, но в том числе одна из главных причин – это было вот это, да. Не было единого руководящего центра.

- Сегодня -.не дай Бог, конечно - возможен второй Беслан?

- Я считаю, что риск, вернее, вероятность, в любом случае, есть. Видите, мы живем в каком мире? Но, по крайней мере, наши силы готовы к этому. Это я могу с уверенностью сказать. Готовы к отражению подобного теракта.

- А тогда этого не было? Такой уверенности. 15 лет назад.

- Уверенности тогда, можно сказать, что - не было. По той же причине, о которой мы говорили.

- Вы, как генерал, депутат, какие чувства в то время испытывали? Ощущение беспомощности было?

- Конечно. До боли.

Там не все можно сегодня говорить еще, но есть вопросы и к руководителям разных уровней. В том конкретном случае. При встрече как-нибудь тебе расскажу.

- Спасибо, товарищ генерал...