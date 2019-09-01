«Спартак» подписал чеха

Алекс Крал стал футболистом московского "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. 21-летний защитник подписал контракт на 5 лет. Бывший клуб Алекса чешская "Славия" получит за свою звезду 12 млн евро.

Кстати, это второй по сумме трансфер в истории Чехии, дороже в 2001 году заплатили только за Томаша Росицки, который перешел из "Спарты" в "Боруссию". Алекс, которого за пышную шевелюру часто сравнивают с бразильцем Давидом Луисом, способен выступать на разных позициях в полузащите и обороне. Чаще он действовал в опорной зоне и в центре защиты.

Крал стал пятым чешским футболистом в истории "Спартака". Ранее за красно-белых выступали Мартин Йиранек, Радослав Ковач, Марек Сухи, Алеш Урбанек, - сообщает спартаковский сайт.

"Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника. Мы давно вели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхней строчке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладает большим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас", - приводит пресс-служба «Спартака» слова гендиректора клуба Томаса Цорна, который также сообщил, что на этом трансферная компания красно-белых завершена.

Напомним, что в четверг «Спартак» в Лиге Европы проиграл и ответный матч «Браге» (1:2) и остался в этом сезоне без еврокубков.

Напомним, что этим летом «Спартак» приобрел голландца Гуса Тила (18 млн евро), Иордана Ларсон (4 млн), Андре Шюррле (1 млн) и Резиуана Мирзова (4 млн),