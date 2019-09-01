2019-09-01T17:44:29+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока

Цель мероприятия - подготовка российских технологических компаний к выходу на международные рынки
Поделиться:
VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP в рамках Восточного экономического форума.VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP в рамках Восточного экономического форума.
Изменить размер текста:

Во время V Восточного экономического форума в рамках проекта «Территория инноваций» Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP, цель которого - подготовка российских технологических компаний к выходу на международные рынки. Стартапы смогут проверить свои бизнес-идеи и получить комплексную экспертизу по продвижению проектов на глобальный рынок, а затем представят их потенциальным инвесторам из Индии и Китая.

Для проведения мероприятия выбран популярный формат тренировочного лагеря новичков «буткемп», когда участники собираются в одном месте для высокоинтенсивных занятий. Первый этап EASTBOUND.CAMP пройдет 3 сентября в технопарке «Русский» и займет полный день. В рамках него эксперты помогут командам составить список целей, ориентированных на долгосрочное развитие проекта, расскажут, какие вопросы в первую очередь интересуют венчурных инвесторов, научат работать со СМИ, дадут рекомендации по выходу на международные рынки и привлечению финансирования.

Второй этап состоится 4 сентября на Территории инноваций ВЭФ-2019 в формате соревновательной сессии. По традиции в жюри будут приглашены иностранные эксперты, а также потенциальные инвесторы в малые проекты из числа участников Форума.

«В России много интересных идей, разработок и перспективных команд, которые способны создавать компании мирового уровня. Вместе с тем есть определенный дефицит состоявшихся проектов, готовых к самостоятельному диалогу с инвесторами. Особенно эта тенденция заметна в регионах. Для того, чтобы помочь компаниям ранних стадий, мы решили в этом году на ВЭФ провести новый формат конкурса – EASTBOUND.CAMP, который позволит обеспечить наиболее тесный, живой и продуктивный диалог между командами проектов и нашими экспертами», – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Проведение такого интенсива, как EASTBOUND.CAMP, в рамках площадки „Территория инноваций“ – важная инициатива, которая может вдохнуть новую жизнь в инновационный рынок Дальневосточного региона. Здесь еще много незанятых ниш, и можно реализовать самые амбициозные проекты. Традиционно на ВЭФ приезжают многочисленные делегации из Индии, Китая, Японии, Кореи и других стран. Мы видим их большую заинтересованность в российских технологических проектах», – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Миссия технопарка – стать мостом с двусторонним движением для российских стартапов и азиатских партнеров, для сотрудничества в сфере высоких технологий. В 2018 году, вступив в Ассоциацию азиатских технопарков, Ассоциацию зон высоких технологий, мы начали активную работу с иностранными партнерами. И такие мероприятия, как EASTBOUND.CAMP, позволяют как расширить круг партнеров технопарка, так и дать возможность нашим резидентам лишний раз „прокачать“ и показать себя инвесторам – здесь, фактически дома. Рады, что смотрим в одну сторону и двигаемся в одном направлении с нашими партнерами», – считает директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый премьер министр Украины прокатился по зданию правительства на самокате
В зажжении Вечного огня в Любляне принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
100 дней президентства: Зеленский рассказал о главном своем достижении
Грузия увеличила число военных на границе с Южной Осетией
Шюррле, Тиль и Ларссон выйдут в атаке "Спартака" на игру против "Зенита"
Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе "Зенита" на игру со "Спартаком"
Папа Римский застрял в лифте Ватикана и опоздал на мессу
Ученые объяснили, почему переспорить женщину невозможно
Ураган Дориан достиг самой высокой категории опасности
Ливан выпустил противотанковую ракету в сторону Израиля
Боевая бабушка в розовой пижаме перепугала забравшихся к ней в дом грабителей
Во Франции произошла массовая задержка рейсов из-за компьютерного сбоя
Рэпер Джиган с семьей застрял на острове из-за урагана Дориан
В Госдуме прокомментировали аваиаудар США по Идлибу
Захарова об отказе Польши приглашать Россию на годовщину войны: Варшава загнала себя в глупое положение
Путин приедет в пострадавшую от паводков Иркутскую область
За парты военных вузов сядут 70 тысяч курсантов
Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников