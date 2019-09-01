2019-09-01T17:45:22+03:00
Экономика

Заработал официальный сайт выставки «Улица Дальнего Востока – 2019»

На выставке представлен экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции регионов
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«Улица Дальнего Востока» является одним из главных мероприятий культурной программы Восточного экономического форума«Улица Дальнего Востока» является одним из главных мероприятий культурной программы Восточного экономического форума
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Заработал официальный сайт выставки «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3–8 сентября в рамках VВосточного экономического форума. Сайт находится по адресу fareaststreet.ru.

На сайте размещена информация о павильонах всех участников «Улицы Дальнего Востока», среди них 11 регионов Дальневосточного федерального округа и федеральные органы исполнительной власти. Посетители сайта также могут ознакомиться с интересными фактами о субъектах ДФО.

Отдельный раздел посвящен программе «Улицы Дальнего Востока», где можно найти подробное расписание всех активностей на площадке выставки, в том числе выступлений творческих коллективов, мастер-классов, спортивных мероприятий. Кроме того, на сайте представлена карта площадки на набережной бухты Аякс на острове Русский.

«Улица Дальнего Востока» является одним из главных мероприятий культурной программы Восточного экономического форума. Выставка демонстрирует экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции всех дальневосточных регионов России.

Церемония открытия «Улицы Дальнего Востока» состоится 3 сентября 2019 года. С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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