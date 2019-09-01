Финал МАКС-2019: новая фигура «пропеллер» и загадочный Су-47 «Беркут»

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 собрал всего за пять дней более 200 000 любителей летающей техники в подмосковном Жуковском. Целыми семьями приезжали с 27 августа по 1 сентября посмотреть на новинки авиации, гордость советского производства и на шоу в небе. У каждого свои «любимчики» - истребитель пятого поколения Су-57, новейший пассажирский лайнер МС-21-300, многоцелевой вертолет Ка-62.

В летной программе МАКС-2019 в этом году принимало участие рекордное количество пилотажных групп: восемь команд на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах. Наш фотограф Владимир Веленгурин снял лучшие моменты авиасалона МАКС-2019.

В летной программе принимало участие рекордное количество пилотажных группФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в субботу МАКС посетили 203 тысячи человек - это абсолютный рекорд для салонаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушки приезжали выгулять красивые платья и новые туфли, а у пилотов на МАКСе все, как в песне: «Первым делом - самолеты, ну, а девушки - потом».

Залезть в кабину самолета - мечта не только каждого ребенка, но и взрослогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый российский скафандр "Сокол-М" - в таких космонавты будут летать на корабле “Федерация”Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показали на салоне и самолет-лабораторию ИЛ-76 МДК - в нем в режиме невесомости готовятся к полетам космонавтыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внимание западных журналистов приковал внимание истребитель Су-47 «Беркут», который еще называют «Золотым орлом». Для иностранцев перспективный палубный истребитель стал «главным сюрпризом». Впервые он поднялся в небо в сентябре 1997 года, а последний раз его демонстрировали публике в 2007 году.

Появление на МАКСе Су-47 "Беркут" стало настоящим сюрпризом для всех. В последний раз экспериментальный истребитель публика видела в 2007 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один фаворит этого авиасалона - новейший истребитель пятого поколения Су-57Э. Он вызвал интерес у представителей из всех регионов мира.

Истребитель Су-57 - одна из главных сенсаций салонаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день авиасалона Владимир Путин показал кабину Су-57 Реджепу Эрдогану. А потом полюбоваться на мощную “птицу” могли все желающиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новую “Сушку” отличает высокая маневренность при выполнении сверхзвукового полетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивляли мастерством авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи», представляющие Воздушно-космические силы Российской Федерации.

“Стрижи” в небе над ЖуковскимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многоцелевой вертолет КА-62 может эксплуатироваться при разбросе температур от –50 до +45Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа "Вертолетов России"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилоты авиагруппы «Высший пилотаж» показали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новую фигуру высшего пилотажа - «пропеллер».

"Пропеллер" - новая, абсолютно завораживающая фигура пилотажа от российских асовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилотажную группу «Baltic Bees» можно узнать по веселой расцветке самолетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все взгляды прикованы к небуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть мороженое на МАКСе - это уже своеобразная традиция, которую ввел несколько лет назад президент России Владимир Путин. В этом году он угостил пломбиром даже президента Турции Реджепа Эрдогана.

После такой выставки точно начнешь мечтать стать летчиком. Или космонавтом!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основной интерес к авиасалону, который проходит раз в два года, конечно, подогревают разработки российских конструкторов. И это далеко не все идеи.

Реактивный самолет-амфибия Бе-200 предназначен для тушения лесных пожаровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именно на МАКС-2019 прошла премьера российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серийный выпуск нового российского пассажирского самолета МС-21 должен начаться в 2021 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стенды, посвященные российской космонавтикеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На МАКСе впервые представили российско-китайский пассажирский самолет CR929Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лайнер на 250-300 пассажиров совершит первый полет до 2022 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До встречи на МАКС-2021!